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Для нового сериала про Гарри Поттер» строят город за £1 млрд: актерам предстоит там жить несколько лет

Редакция PRESS 20 мая, 2025 11:21

История и культура 0 комментариев

Новый сериал о Гарри Поттере снимут в новом мини-городе за £1 миллиард — со школой и медицинским центром.

Warner Bros вкладывают внушительную сумму в строительство нового мини-города, предназначенного для съемок долгожданного телесериала по мотивам книг о Гарри Поттере.

Mirror cообщает, что в этом пространстве появится собственная школа, медицинский центр и вся необходимая инфраструктура для размещения сотен молодых актеров.

Строительство развернулось на территории стремительно расширяющейся студии Warner Bros в Ливсдене, неподалёку от Уотфорда (графство Хертфордшир). Здесь появятся новые дороги, многоуровневые парковки и гигантские павильоны для декораций.

В рамках проекта строится полноценная школа для юных исполнителей, которым предстоит провести на съёмках несколько лет. Также предусмотрены специальные помещения для содержания животных, задействованных в съёмках — собак, хищных птиц, грызунов, змей, пауков и лошадей.

По сообщениям инсайдеров, рядом со студиями на ранее неиспользуемой территории будет воссоздан обновлённый Тисовая улица — место, где Гарри провёл свои первые годы жизни у семейства Дурслей.

Источник из индустрии рассказал: «Warner Bros делают огромную ставку на этот проект. Они рассчитывают на многосезонную франшизу, растянутую на десятилетие. Такое масштабное вложение в инфраструктуру — это стратегическое решение, которое со временем окупится.

По сути, они строят настоящий миниатюрный город, который обеспечит не только съёмочную площадку, но и все условия для жизни и работы большого коллектива».

Сериал, создаваемый при участии HBO, позиционируется как максимально точная экранизация книг Джоан Роулинг. Она сама выступает исполнительным продюсером проекта.

Хотя имена актёров, исполняющих главные роли, пока держатся в тайне, на кастинг уже подано более 32 000 заявок. Новые исполнители постараются достойно продолжить дело Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта, сыгравших Гарри, Гермиону и Рона в оригинальной кинофраншизе.

Классика возвращается — с новым актёрским составом

Любимые герои — Гарри, Гермиона и Рон — оживут на экране вновь, на этот раз в телеадаптации с новыми лицами.

Съёмки пройдут на студийной площадке площадью более 200 акров, где уже располагается аттракцион «Мир Гарри Поттера». Именно здесь возведена точная копия Тисовой улицы, на этот раз — с уютным тюдоровским колоритом, вызывающим тёплую ностальгию у поклонников волшебного мира.

К слову, Warner Bros изначально арендовали студию в Ливсдене на 10 лет для съёмок фильмов о Гарри Поттере, а в 2010 году выкупили её полностью.

Компания заверяет, что во время съёмок животные не будут оставаться на студии на ночь: «Ни одно животное не содержится на территории студии в ночное время — это правило касается всех проектов без исключения», — заявили в Warner Bros.

Звёзды нового поколения

Хотя главные роли ещё не распределены, уже известно, что к актёрскому составу присоединились такие звёзды, как Джон Литгоу (лауреат Olivier за роль Роальда Даля), который сыграет профессора Альбуса Дамблдора, Паапа Эссьеду («Я могу уничтожить тебя», «Банды Лондона») — в роли профессора Северуса Снейпа, и Ник Фрост — в образе добродушного лесника Рубеуса Хагрида.

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