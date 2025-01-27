"Причина, по которой Латвии не угрожают никакие радикальные политические и экономические перемены, заключается в том, что латыши всегда были левыми по своему идеологическому менталитету. Латыши никогда не уважали предприимчивых и смелых людей лидерского типа.

Как в 1949 году они составляли списки всех помещиков, так и после Атмоды вся энергия латышей ушла на борьбу с коррупционерами, ворами и бизнесменами, что для нормального латыша - одно и то же.

За годы независимости в Латвии не было ни одного политика, который бы создал что-то своими руками и своим умом.

Со времен друзей Ленина - латышских стрелков - это общество всегда было левым по своему мировоззрению. Не говоря уже о художниках и деятелях культуры, которые, от Райниса и Смильгиса до Илмара Шлапиньша и Каспарса Ванагса, просто красные.

Левизна всегда была прибежищем неудачников, она всегда приносила только страдания и упадок. Начиная от марксистских хаотиков всех времен до всевозможных современных «интеллектуалов», всё одно к одному.

Общество, которое уважает голожопых, но не богатых и успешных, никогда не поймет истинной причины, почему они не получают все эти rail/air baltic и все остальное. Включая личное благосостояние", - рассуждает Херманис.