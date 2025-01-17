Для каждого восьмого жителя Латвии визит к стоматологу — роскошь

Главное препятствие – финансовые трудности. 73% из тех, кто не был у зубного врача, признались, что просто не смогли себе этого позволить. Причем, 10 % не посещали стоматолога больше года
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), каждый восьмой житель или 12% населения Латвии не посещал стоматолога в прошлом году, когда это было необходимо.
Главное препятствие – финансовые трудности. 73% из тех, кто не был у зубного врача, признались, что просто не смогли себе этого позволить. Причем, 10 % не посещали стоматолога больше года
Украина после масштабной атаки на госреестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Латвии и Эстонии, сообщают украинские СМИ.
Украина после масштабной атаки на госреестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Латвии и Эстонии, сообщают украинские СМИ.
«У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот", - заявил в интервью "Неаткариге" историк, старший научный сотрудник Видземской высшей школы Гатис Круминьш.
«У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот", - заявил в интервью "Неаткариге" историк, старший научный сотрудник Видземской высшей школы Гатис Круминьш.
Ровно месяц назад, в ночь с 16 на 17 декабря, бездыханного Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Тело спортсмена доставили в Латвию, где кремировали, но, как оказалось, до сих пор не похоронили.
Ровно месяц назад, в ночь с 16 на 17 декабря, бездыханного Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Тело спортсмена доставили в Латвию, где кремировали, но, как оказалось, до сих пор не похоронили.
ЦАХАЛ сообщил семьям 33 заложников, что их близких должны освободить на первом этапе сделки Израиля с ХАМАС. Первых пленников могут выпустить уже 19 января.
ЦАХАЛ сообщил семьям 33 заложников, что их близких должны освободить на первом этапе сделки Израиля с ХАМАС. Первых пленников могут выпустить уже 19 января.
В Министерстве финансов начаты дискуссии о возможностях увеличения финансирования обороны, чтобы правительство могло принять соответствующие решения при разработке проекта госбюджета на следующий год, сообщил агентству ЛЕТА министр финансов Арвилс Ашераденс.
В Министерстве финансов начаты дискуссии о возможностях увеличения финансирования обороны, чтобы правительство могло принять соответствующие решения при разработке проекта госбюджета на следующий год, сообщил агентству ЛЕТА министр финансов Арвилс Ашераденс.
В 2024 году количество предприятий увеличилось в 25 самоуправлениях, свидетельствуют данные "Lursoft".
В 2024 году количество предприятий увеличилось в 25 самоуправлениях, свидетельствуют данные "Lursoft".
Верховный суд США поддержал закон, который позволяет запретить TikTok. Судьи посчитали, что китайская соцсеть угрожает национальной безопасности.
Верховный суд США поддержал закон, который позволяет запретить TikTok. Судьи посчитали, что китайская соцсеть угрожает национальной безопасности.