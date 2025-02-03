Диверсии не было: Швеция отпустила арестованный по просьбе Латвии корабль

«Расследование разрыва кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море установило, что это не случай грубой диверсии. Поэтому принято решение о снятии ареста с судна, подозреваемого в разрыве кабеля», — говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что рано утром 26 января в Балтийском море на участке Вентспилс-Готланд был поврежден подводный оптоволоконный кабель LVRTC. Повреждение кабеля было обнаружено в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

Латвийская Государственная полиция возбудила уголовное дело по трем статьям Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение и повреждение имущества, если это повлекло тяжкие последствия, за умышленное уничтожение и повреждение сети электронной связи общего пользования, если это повлекло тяжкие последствия, а также за злонамеренное нанесение ущерба.

В связи с этим инцидентом шведские власти арестовали сухогруз «Вежен», ходивший под мальтийским флагом. Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно, отрицает намеренное повреждение кабеля.