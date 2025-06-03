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«Дипломатия РФ — хитрость»: эксперты о встрече в Стамбуле

© Deutsche Welle 3 июня, 2025 14:54

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Alexander Ryumin/TASS via ZUMA Press)

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Переговоры длились более часа и завершились договоренностью об очередном масштабном обмене пленными и погибшими. По словам президента Украины Владимира Зеленского, домой могут вернуться около 1200 украинских граждан. "Будет 1000 на 1000, может быть, еще 200 на 200 дополнительно, потому что Украина подняла вопрос и о дополнительных военных, политзаключенных и журналистах", - сообщил Зеленский.

Меморандум и требования РФ

Украина также получила от российской делегации меморандум об условиях прекращения огня, а украинская сторона передала список депортированных РФ детей, которых Россия должна вернуть. "Только во время сегодняшней встречи РФ передала свой "меморандум". Украинская команда будет иметь неделю на изучение документа, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", - сказал на пресс-конференции в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров.

Представители обеих стран при посредничестве турецкой стороны встретились в Стамбуле во дворце Чираган, где сейчас расположен пятизвездочный отель, и озвучили перечень согласованных вопросов. По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, РФ снова была против присутствия представителей США во время встречи с украинской стороной. "Это очень печально, ведь США играют большую роль и являются важным гарантом доверия", - сказал Кислица на пресс-конференции в Стамбуле. Он отметил, что для обеспечения долгосрочной архитектуры безопасности в Европе, представители США и ЕС должны быть привлечены к процессу.

Маскировка агрессии РФ под переговоры

Украинские эксперты указывают на то, что Россия умело затягивает Украину и ее союзников в свою игру, которая ей выгодна на этом этапе. "Это маневры и камуфляж со стороны Путина, дескать, вы же видите, мы договариваемся, переговоры идут, снимайте санкции, и неважно, что эти переговоры идут под ракетные обстрелы Украины, а Путин продолжает делать на фронте то, что хочет", - отмечает профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия Алексей Гарань.

По его словам, к этим переговорам Украину склоняют Дональд Трамп и руководители стран ЕС. "Нам все говорят: продолжайте, чтобы на вас нельзя было обвинить, что это Украина не хочет мирных переговоров. Поэтому мы не можем сейчас в этой ситуации стукнуть кулаком по столу и выйти из переговорного процесса", - сказал в комментарии DW Гарань. По его мнению, несмотря на гуманитарную составляющую, в частности обмен пленными, в этих переговорах отсутствует реальный прогресс.

Исполнительный директор фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский считает, что Украина должна продолжать переговоры с Россией, поскольку это является требованием ключевого союзника - Соединенных Штатов, от которых зависят поставки оружия и разведданных Украине.

Бурковский подчеркивает, что существует три ключевых препятствия для переговоров. И пока ситуация не изменится, они будут безрезультатными. Одно из препятствий - это то, что Россия хочет продолжать войну и пока имеет для этого ресурсы. Кроме того, это позиция нынешней администрации США, которая настаивает на попытках договориться, и позиция Украины, которая не может отказаться от своего суверенитета, как того требует Кремль.

"Российская дипломатия - это хитрость. Обмены пленными или телами погибших, а также предложения кратковременного перемирия направлены лишь на то, чтобы показать Западу, что Россия является "договороспособной" и якобы соблюдает международное право. Это не гуманитарные действия, а способ дать своим сторонникам на Западе основания говорить о возможности договориться с Россией и снятии санкций", - убежден Бурковский.

 Что делать Украине дальше со стамбульскими переговорами?

Доцент кафедры международных отношений и директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик также скептичен относительно переговоров Украины и России в Стамбуле, однако уверен, что Киеву нужно продолжать участие в этой игре и каждый раз привлекать внимание мира к тому, что РФ не демонстрирует готовность к реальным переговорам и компромиссам.

Мы должны продолжать настаивать на необходимости прекращения огня, хотя бы на период переговоров. Операция "Паутина" лишний раз продемонстрировала способность Украины наносить ощутимые удары России, что война далеко еще не проиграна, что списывать Украину рано, и что при условии дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию со временем могут сложиться более позитивные обстоятельства для настоящих переговоров", - сказал DW Дубовик.

Опрошенные DW украинские эксперты отмечают, что лишь объективные изменения на поле боя - например, значительные потери в живой силе или уничтожение военных предприятий, нефте- и газотерминалов - заставят Россию сесть за стол переговоров. По их мнению, РФ прекратит войну, когда не будет иметь ресурсов для ее продолжения.  

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