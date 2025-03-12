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Детки так развлекаются: в Золитуде подростки прыгали по машинам. ВИДЕО

Редакция PRESS 12 марта, 2025 18:51

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TV3/Degpunktā

В рижском микрорайоне Золитуде подростки решили использовать припаркованные автомобили как игровую площадку. Они прыгали по машинам, снимая свои действия на видео, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

На видео, снятом очевидцами, видно, как молодые люди на улице Анниньмуйжас прыгают по крышам автомобилей, пока у одной из машин не срабатывает сигнализация.

Компанию не смущает, что их развлечения происходят перед многоквартирным домом, где любой житель может это увидеть и заснять. Так и вышло: одна из местных жительниц услышала громкие звуки и выглянула на улицу, чтобы посмотреть, что происходит.

@tv3_zinas

Jaunieši Zolitūdē nolēmuši izmantot ceļmalā novietotās automašīnas kā spēļu laukumu. Vairāki pusaudži lēkājuši pa spēkratiem, paši veiktās darbības nofilmējuši. Kompānija manīta arī citās adresēs, kur uzvedusies līdzīgi, tādēļ vietējie sāk satraukties par savu drošību. ‍ Uzzini vairāk portālā tv3.lv

♬ original sound - TV3 Ziņas

Владелица белого автомобиля уже связалась с соседями и узнала, что дальше молодые люди направились на улицу Ростокас, где продолжили свои "развлечения".

Один из прохожих, увидев происходящее, схватил одного из подростков за воротник и спросил, откуда он. Мальчик ответил, что ему 14 лет и он обитает в расположенном неподалеку социальном центре поддержки детей, молодежи и семей. Однако сотрудники учреждения не подтверждают, что эти дети действительно находятся у них.

Автомобилям был нанесен видимый ущерб - на кузовах остались вмятины и царапины. У машины Toyota в передней части также была сломана одна из пластиковых деталей.

Местные жители обеспокоены тем, что если сейчас подростки не понесут никакого наказания, в будущем их преступления могут стать более серьезными.

Пострадавшие владельцы автомобилей уже обратились в правоохранительные органы, и Госполиция начала расследование. 

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