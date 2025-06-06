«Русский язык — наш язык!». Депутат Росликов выдворен из зала заседаний Сейма (Видео)

С трибуны Сейма на повышенных тонах он заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах, а теперь их лишают уже права говорить на своем родном языке. "Что дальше? Отправите русских в резервацию?! " - возмущался парламентарий. Он предупредил, что никто не заставит русских отказаться от своего родного языка. После чего на русском произнес: "Нас больше!".

Росликов также отметил, что различными законами и решениями государство "бомбило наши семьи", имея в виду русскоязычные семьи. Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, поэтому без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски воскликнул "Русский язык - наш язык!". За это было принято решение исключить его на время этого заседания и выдворить из зала. Как видно на кадрах видео, политик отказался покидать зал, несмотря на громкие требования других депутатов Сейма. "Ну так арестуйте! Кто меня выставит? Ты не имеешь права," - на повышенных тонах возражает Росликов на крики депутатов со стороны, где сидят парламентарии "Нового Единства". В итоге был прислан конвой из двух полицейских, чтобы выдворить его из зала силой, если потребуется.

После исключения Росликова из одного заседания Сейма был объявлен десятиминутный перерыв, а сам депутат должен был покинуть зал заседаний Сейма. Ранее сообщалось, что депутаты Сейма недавно приняли в окончательном чтении поправки в регламент Сейма, которые, среди прочего, закрепляют обязанность депутатов использовать государственный язык при общении.

Фракция "Стабильности!" подала ответную Декларацию - в защиту прав нацменьшинств и против насильственной ассимиляции. Но этот документ сеймовское большинство отказалось рассматривать на сегодняшнем пленарном заседании. Зато Декларацию Национального объединения было решено рассмотреть.

