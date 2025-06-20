День рождения в парке обернулся переломами

Сначала на горке прокатилась подруга именинницы — всё прошло удачно, и она «дала зелёный свет» Беате. Однако спуск для Беаты завершился переломами. Когда семья поняла, что у девочки опухли лодыжки, они вызвали скорую помощь. Беата была доставлена в больницу.

По правилам, о таких случаях парки аттракционов обязаны сообщать в Центр по защите прав потребителей. Однако о травме Беаты туда сведений не поступало. Как отмечают специалисты, крытые и открытые парки проверяют раз в год — почти всегда находят недочёты. Детский хирург поясняет: летом дети чаще всего получают травмы, в основном это падения и ушибы.

Руководство MaryMaris заявило, что после происшествия данная горка была немедленно закрыта. Кроме того, у компании оформлена страховка на такие случаи. Родителям Беаты направлены документы для оформления страховой выплаты.

Также в парке решили продлить тормозной участок горки и дополнительно укрепить бортики двойным слоем поролона. Администрация заявляет, что берёт на себя ответственность за происшествие, но также рекомендует всем сопровождающим взрослым внимательно знакомиться с правилами пользования аттракционами и реально оценивать возможности ребёнка. Кроме того, детей нельзя оставлять без присмотра.