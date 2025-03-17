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Делают в машинах тайники: СГД показали, как через нашу границу возят контрабанду

Редакция PRESS 17 марта, 2025 12:42

ЧП и криминал 0 комментариев

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Сотрудники Таможенного департамента Службы государственных доходов (СГД) при осуществлении таможенного контроля на границе Латвии с Россией и Белоруссией пресекли попытки незаконного ввоза 63 080 сигарет или 3154 пачек сигарет, сообщили агентству LETA представители СГД.

Сигареты были спрятаны в специально оборудованных тайниках в салоне легкового автомобиля и в конструкции грузовика.

Одна из попыток контрабанды сигарет была выявлена ​​в четверг, 13 марта, когда сотрудники таможенного пункта Патерниеки досматривали легковое транспортное средство, въехавшее в Латвию из Белоруссии.

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На вопрос о том, перевозит ли водитель транспортного средства, гражданин Белоруссии, подлежащие декларированию товары, он ответил отрицательно. Однако по результатам автоматизированного анализа рисков автомобиль был направлен на досмотр с применением рентгеновского аппарата контроля груза. Проанализировав полученные изображения, таможенники обнаружили в полу автомобиля незадекларированные товары.

Была проведена тщательная проверка, в которой также участвовал кинолог таможенной службы с собакой, обученной обнаруживать табачные изделия. В полу, раме и порогах автомобиля были созданы тайники со специальными люками. В результате таможенного контроля изъято 56 тыс. сигарет или 2,8 тыс. пачек сигарет «Minsk Superslim» и «NZ Gold» с белорусскими акцизными марками.

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Между тем, 11 марта на таможенном пункте пропуска «Гребнево» при досмотре прибывшего из России грузовика у таможенников в ходе анализа сканированных снимков возникли подозрения, что в тягаче перевозятся незадекларированные товары.

Когда началась углубленная проверка, водитель транспортного средства признался, что перевозит незадекларированный акцизный товар, и сам снял обшивку задней стенки, за которой были спрятаны сигареты. В результате проверки обнаружено и изъято 7080 сигарет или 354 пачки сигарет «NZ Gold» и «Minsk Superslims» с белорусскими акцизными марками.

При выявлении в ходе таможенного контроля признаков уголовного преступления материалы дела были переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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