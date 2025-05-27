Дела о сексуальном насилии у нас часто не доходят до суда: почему?

В Латвии не проводился глубокий анализ причин прекращения некоторых уголовных дел. Как отмечают эксперты, иногда потерпевшие не хотят раскрывать информацию, а иногда предполагаемое правонарушение не доказано.

Уже больше года в Латвии действует специальное учреждение - Дом ребенка, где проводятся некоторые из допросов, судебно-медицинские экспертизы, а иногда и психологические обследования, а затем проходит реабилитация ребенка.

Директор Дома ребенка Лаура Лединя сообщила, что речь идет о потерпевших не только от сексуального, но и от других видов насилия.

"Наши возможности приближаются к максимуму. По показателям 2022, 2023, 2024 годов мы видим, что эти сообщения о насилии и число детей-потерпевших растет. Я не хочу связывать это только с тем, что насилия становится больше. По моему мнению, тот факт, что сообщений становится все больше, следует оценивать положительно. Возможно, общественность становится более осведомленной. Мы говорим об этом больше, и вы тоже говорите", - отметила Лединя.

Кроме того, прокурор Байба Балоде сообщила, что с расследованием и сбором дополнительных данных проблем нет. Качество допросов также хорошее. Но почему же тогда так много потерпевших и так мало осужденных?

Ни полицию, ни прокуратуру, ни Дом ребенка эта диспропорция не волнует. "Я хочу сказать, что нам не нужно этого бояться. Не всегда эти обстоятельства, по которым возбужден процесс, подтверждаются в ходе расследования. А почему? Ну, будем честны, бывают ситуации, когда ребенок не рассказывает. А бывают ситуации, когда всем вокруг совершенно ясно, что что-то произошло, но ребенок не рассказывает, и мы его в угол не загоняем. Ребенок имеет право оставить эту информацию при себе, как бы ужасно это ни звучало", - подчеркнула Лединя. Прокуратура также подтверждает, что такие случаи бывают.

(Lsm.lv)