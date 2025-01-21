Даже больше, чем обещали: создатели фильма «Поток» получат почти полмиллиона евро от правительства

Кроме того, Национальному киноцентру будет выделено 150 000 евро на маркетинговые расходы фильма "Поток", чтобы обеспечить плату за участие команды фильма в различных мероприятиях.

Финансирование выделено из программы госбюджета на непредвиденные обстоятельства.

Как подчеркнула министр культуры Агнесе Лаце, достижения фильма "Поток" являются предметом гордости, но наряду со словами благодарности за работу команды важно, чтобы государство и финансово поощряло столь высокий уровень международных достижений. Она добавила, что государство также думает о новых механизмах поддержки киноиндустрии в целом.