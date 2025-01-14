«Давайте двигаться!» Раймонд Паулс отметил 89-летие

Маэстро за роялем, как всегда, мощно взбодрил публику. До этого, 27 декабря, он неожиданно появился в Русском рижском театре имени Чехова на спектакле со своей музыкой "Мне хорошо с тобой". Зрители были в полном восторге и стоя приветствовали Маэстро.

После праздников Паулс не стал тратить много времени на отдых и , как сообщает, ЛТВ, уже на этой неделе появился на своём привычном рабочем месте на Латвийском радио, где он работает уже больше 60 лет!

Главное для него, как пояснил Маэстро, "что ты еще можешь что-то сыграть, можешь сесть за инструмент. Фортепиано всегда спасало меня". Своим поклонникам он дал простой и мудрый совет: если хотите чего-то добиться, нужно просто пойти и сделать это. «Одним словом, давайте двигаться!»