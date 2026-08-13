В утекшей информации содержались в том числе персональные данные клиентов: персональный код или регистрационный номер, имя и фамилия либо название компании, сумма и дата платежа, государственный регистрационный номер автомобиля и адрес.
IT-команда CSDD совместно с латвийским учреждением по предотвращению киберинцидентов CERT.LV остановила атаку. Использованные злоумышленниками методы и каналы доступа обнаружены и полностью заблокированы. В системе также усилили меры безопасности.
При этом логины и пароли пользователей CSDD не были затронуты, поэтому клиентам не требуется предпринимать какие-либо дополнительные действия.
Глава IT-департамента CSDD Марис Пуриньш сообщил, что специалисты продолжают сотрудничество с CERT.LV и анализируют последствия атаки.
Расследование инцидента продолжается. По предварительным данным, атака была целенаправленной и ей предшествовала подготовка. Характер атаки и использованные методы свидетельствуют о высокой технической компетентности злоумышленников.
CERT.LV предупреждает, что полученные данные могут использоваться для дальнейших мошеннических атак. Жителей призывают с особой осторожностью относиться к электронным письмам, SMS и другим сообщениям, якобы отправленным от имени CSDD. Информацию рекомендуется проверять непосредственно на официальном сайте ведомства.
Кибератака не повлияла на работу CSDD: очные и электронные услуги предоставляются в обычном режиме.
CSDD также проинформировала о произошедшем другие компетентные государственные учреждения, в том числе Инспекцию по защите данных, которая участвует в работе по устранению последствий инцидента.
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