IT-команда CSDD совместно с латвийским учреждением по предотвращению киберинцидентов CERT.LV остановила атаку. Использованные злоумышленниками методы и каналы доступа обнаружены и полностью заблокированы. В системе также усилили меры безопасности.

При этом логины и пароли пользователей CSDD не были затронуты, поэтому клиентам не требуется предпринимать какие-либо дополнительные действия.