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Civinity продолжает программу облигаций для финансирования следующего этапа роста

Редакция PRESS 6 июня, 2026 11:01

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Группа компаний "Civinity" запускает дополнительное предложение по выпуску облигаций на сумму до 15 миллионов евро в соответствии с проспектом, одобренным Банком Литвы, на выпуск облигаций объемом до 50 миллионов евро и их включение в регулируемый рынок "Nasdaq Vilnius". Это следующий шаг группы "Civinity" на рынке капитала, который позволит использовать средства, привлечённые от эмиссии облигаций, для финансирования дальнейшего роста группы, приобретений компаний и управления структурой капитала.

Основные условия предложения:
▪ Объем выпуска: до 15 млн евро
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1000 евро
▪ Процентная ставка: 10%
▪ Доходность: 9,5% или 10% в зависимости от цены приобретения облигации инвестором
▪ Период подписки: с 27 мая по 10 июня 2026 года
▪ Минимальный объем для покупки: 1 облигация

В последние годы "Civinity" последовательно укрепляла свою деятельность как органически, так и через приобретения компаний, а в 2025 году выручка группы впервые превысила 100 миллионов евро.

"Рынок капитала для нас не одноразочный источник финансирования. Это часть нашей долгосрочной стратегии роста. В последние годы мы доказали, что можем расти, интегрировать приобретённые компании и увеличивать масштабы деятельности. Новая часть эмиссии облигаций позволит продолжить это движение и финансировать следующий этап развития," — говорит председатель правления группы "Civinity" Дэвид Джакка.

Согласно аудированным данным, в 2025 году выручка группы "Civinity" составила 100,4 миллиона евро, что на 13,4% больше, чем годом ранее, при этом EBITDA выросла на 18%, достигнув 8,3 миллиона евро. Прибыль до уплаты налогов составила 2,83 миллиона евро. Руководство группы отмечает, что эти результаты демонстрируют не только больший объем деятельности, но и более высокую операционную эффективность.

"Для нас важно, чтобы рост означал не только увеличение выручки. Рост EBITDA показывает, что группа становится более эффективной и устойчивой. Это особенно важно в момент выхода на новые рынки, расширения ассортимента услуг и инвестиций в компании, которые могут укрепить всю платформу группы," подчеркивает Дэвид Джакка.

В последнее время "Civinity" активно развивает несколько направлений деятельности — управление и обслуживание зданий, инженерные услуги, реновации, решения для мобильности, цифровые продукты и другие услуги с добавленной стоимостью. Группа также объявила о приобретениях за пределами стран Балтии, в частности инженерных компаний по лифтам в Хорватии и Словении.

По словам Дэвида Джакка, такие сделки показывают, что "Civinity" переходит на новый этап роста — от укрепления позиций на знакомых рынках к созданию более широкой региональной платформы.

"Если раньше наши приобретения в основном укрепляли позиции в странах Балтии, теперь мы делаем следующий шаг — расширяем портфель инженерных и сопутствующих услуг на более широкий европейский рынок. Для этого необходим не только капитал, но и понятная структура финансирования. Облигации позволяют сохранить гибкость и одновременно выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами," отмечает он.

История облигаций "Civinity" началась в 2021 году с первого выпуска на 8 миллионов евро. В 2023 году второй выпуск на 8 миллионов евро вызвал большой интерес инвесторов и был полностью размещён ещё до окончания периода подписки. В 2025 году группа утвердила программу облигаций на сумму до 50 миллионов евро с планами по включению облигаций в регулируемый рынок "Nasdaq Vilnius".

"Civinity" — это группа компаний, значительная часть выручки которой приходит от повторяющихся услуг — управления жилыми и коммерческими зданиями, технического обслуживания и администрирования. Такая структура обычно позволяет точнее оценить стабильность денежного потока и способность группы выполнять финансовые обязательства.

"Наш бизнес основан на повторяющихся услугах и долгосрочных отношениях с клиентами. Это обеспечивает стабильность, но одних лишь сохранённых позиций недостаточно. Мы видим большие возможности консолидации на рынке, особенно в сфере инженерных и городских услуг. Поэтому решения о финансировании должны соответствовать нашим амбициям роста," комментирует Дэвид Джакка.

"Civinity" указывает, что инвесторам будет предоставлена вся необходимая информация по эмиссии в соответствии с применимыми требованиями. Облигации, как и другие инвестиционные инструменты, связаны с рисками, поэтому инвесторам рекомендуется принимать решения после внимательного изучения документов эмиссии, своей финансовой ситуации и уровня допустимого риска.

Организатором эмиссии выступает филиал "Luminor Bank AS" в Литве, а дополнительные дистрибьюторы в Латвии и Эстонии — AS "Redgate Capital" и UAB "Evernord". Юридическим консультантом по эмиссии является адвокатское профессиональное партнёрство TEGOS.

"Это предложение даёт возможность балтийским инвесторам вложиться в зрелую компанию со стабильным денежным потоком, годовой оборот которой уже достигает 100 миллионов евро. Это шанс участвовать в росте и международном развитии компании. Привлечение финансирования на рынке капитала даёт компаниям из Балтики конкурентные преимущества и позволяет расти быстрее рынка," — комментирует руководитель отдела организации эмиссии ценных бумаг "Luminor" банк Гедиминас Норкунас.

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