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Civinity Group пожертвовала транспортные средства в поддержку Украины; одно уже передано армии

Редакция PRESS 9 июня, 2026 11:14

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Общая подпись к фото: Фотографии из поездки в Украину отражают не только момент передачи транспортных средств в Запорожье, но и дорожные условия в регионах, пострадавших от войны. На одном из снимков запечатлено благословение пастора на безопасную дорогу в Украину, на другом — дороги в районе Славянска, покрытые маскировочными сетями для защиты инфраструктуры от воздушных угроз.

Международная группа по управлению недвижимостью и инженерно-техническим услугам Civinity Group продолжает оказывать практическую поддержку Украине, передавая транспортные средства для гуманитарных и оборонных нужд. Инициатива реализована совместно с коллегами из Латвии и Литвы, подчёркивая, что помощь должна выражаться в конкретных действиях, а не только в символических жестах.

За последние полгода в Литве и Латвии в поддержку Украины было передано в общей сложности шесть автомобилей, предназначенных для гуманитарных нужд, доставки помощи и выполнения других критически важных задач в пострадавших от войны регионах.

Один из автомобилей, приобретённых в рамках последнего пожертвования — Renault, подаренный председателем совета «Civinity Group» Дейвидасом Джяцкой, — уже доставлен в Запорожье и передан 17-му армейскому корпусу Украины. Машину получил заместитель командира корпуса Сергей Гордычук; она будет использоваться для нужд военного подразделения.

Второй автомобиль — Volkswagen, пожертвованный «Civinity», — был доставлен в Тернополь. Информация о его конечном получателе будет опубликована позднее, поскольку процесс передачи транспортного средства в Украине ещё продолжается.

Компания подчёркивает, что транспорт в Украине является одним из наиболее критически важных ресурсов, поскольку используется для доставки гуманитарной помощи, эвакуации людей и обеспечения других жизненно необходимых функций. Именно поэтому было принято решение о предоставлении практической помощи, которую можно использовать незамедлительно.

Как отметил Дейвидас Джяцка, компания не может оставаться равнодушной к тому, что ежедневно переживают жители Украины. По его словам, солидарность сегодня означает не только слова, но и конкретные действия, а страны Балтии объединяют не только деловые интересы, но и общие человеческие ценности и социальная ответственность.

В передаче автомобилей также участвовал литовский предприниматель и активный сторонник Украины Каролис Санкаускас, который регулярно отправляется с благотворительными миссиями в районы вблизи линии фронта, лично доставляя помощь людям, живущим в наиболее опасных зонах. По его словам, «помощь имеет ценность только тогда, когда она достигает тех, кому она необходима именно сейчас». «Сегодня мы гораздо яснее понимаем, что такое свобода и какова её цена, поэтому отправляем в Украину не только добрые пожелания, но и реальную поддержку — нашим братьям и сёстрам, которые борются за свою и нашу свободу».

«Civinity Group» — одна из крупнейших групп по управлению недвижимостью и инженерно-техническим услугам в странах Балтии, работающая в Латвии, Литве и других государствах. Группа управляет тысячами жилых и коммерческих объектов, насчитывает более 1500 сотрудников, а её годовой оборот превышает 100,4 миллиона евро. Помимо основной деятельности компания заявляет, что и в дальнейшем планирует участвовать в общественно значимых инициативах и искать возможности для оказания практической помощи Украине.

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