Что сказал Путин на «прямой линии»: главное

За это время Путин ответил на вопросы как населения России, так и журналистов, в том числе нескольких иностранных. Большая часть вопросов касалась социальных проблем, таких как медицинское обеспечение, ипотеки, телефонное мошенничество и другие, однако затрагивались в ходе мероприятия и экономические или международные темы (в первую очередь война в Украине и события в Сирии).

Путин: "Орешник" не сбить

Тема войны в Украине неоднократно поднималась на протяжении четырех с лишним часов. В частности, Путин прокомментировал использование Россией баллистической ракеты системы "Орешник" и дал оценку возможности ей противодействовать. Отвечая на вопрос журналиста, новое ли это вооружение или старое, он заявил, что "Орешник" - современное оружие, которое опирается на старые разработки. При этом российский президент утверждает, что у западных ПВО "нет шансов" сбить ракету этой системы, поскольку они не обладают достаточной дальностью, чтобы поразить ее при взлете.

Одновременно Путин предложил Соединенным Штатам провести "высокотехнологичную дуэль XXI века" с ударом "Орешником" по столице Украины: "Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?".

Говоря о начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, Путин повторил не раз высказывавшиеся тезисы о том, что Россию "вынудили" напасть на соседнюю страну, "обманув" с минскими соглашениями и начав "военное освоение" территорий Донбасса, и заявил, что войну следовало бы начать раньше. По его словам, "если бы можно было посмотреть на ситуацию в 2021-22 годах, зная то, что сейчас происходит", то "решение, принятое в начале 2022 года" о нападении на Украину, "нужно было принимать раньше".

Путин настаивает на том, что как захват Крыма в 2014 году был спонтанным действием (что противоречит его же словам о том, что аннексия украинского полуострова готовилась заранее по его приказу), так и к началу 24 февраля 2022 года полномасштабной войны в Украине Москва якобы совершенно не готовилась. Между тем еще за несколько месяцев до вторжения военные аналитики и западные страны констатировали, что Россия концентрирует войска вдоль границы с Украиной в больших количествах, что интерпретировалось именно подготовкой к нападению на соседнюю страну.

Текущий ход военных действий Путин описал в радужных тонах: ситуация, по его словам, прямо сейчас "меняется кардинально" - российские войска продвигаются "каждый день по всей линии фронта", и не по 100-200-300 метров, а квадратными километрами. Однако эти данные противоречат оценке военных экспертов, которые говорят о незначительном, хоть и постоянном продвижении сил РФ.

Убийство генерала Кириллова - прокол российских спецслужб

Вместе с тем Путин признал "тяжелейший прокол" российских правоохранителей и спецслужб, допустивших убийство 17 декабря начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта, а также дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной в августе 2022 года. Убийство Кириллова он назвал терактом, совершенным "способом, опасным для жизни многих".

На вопрос корреспондента NBC, что он сможет, находясь в слабой позиции, предложить при встрече избранному президенту США Дональду Трампу, глава Кремля ответил, что готов в любое время к разговору и встрече со своим американским коллегой, с которым не разговаривал более четырех лет, но не знает, когда такая беседа может произойти. Однако Путин настаивает, что в таком случае будет находиться не в ослабленной, а в сильной позиции: "Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим, мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики, мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших вооруженных сил находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире".

Путин преподносит происходящее в Сирии как достижение целей Москвы

События последних недель в Сирии, где в результате захвата территории страны произошло крушение режима поддерживаемого Москвой президента Башара Асада, Путин отказался считать поражением России. Согласно его интерпретации, в этой ближневосточной стране Россия уже в целом достигла своих целей - а именно того, чтобы "там не был создан террористический анклав" наподобие того, что было в Афганистане.

"Мы там не воевали просто", - настаивает президент РФ, заявив, что наземных российских войск в Сирии никогда не было, а силы спецопераций были в свое время выведены. О присутствии в Сирии сил российской ЧВК "Вагнер" Путин не упомянул.

Он указал, что перспективы сохранения в Сирии российских военных баз пока неясны: "Мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем".

Бенефициаром происходящего в Сирии российский лидер назвал Израиль.