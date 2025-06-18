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Что на самом деле произошло в Огре? Новые подробности о печально известном «Титанике» в Даугаве (1)

Редакция PRESS 18 июня, 2025 15:51

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Один мужчина в Огре вызвал немалый интерес у местных жителей, выбрав довольно необычный маршрут для передвижения. Однако наибольшее внимание привлек не сам процесс, а результат этой поездки, который многим напомнил сюжет фильма «Титаник». Подробности происшествия рассказывает программа Degpunktā.

Жарким вечером в Огре, неподалёку от моста на шоссе, собралось довольно много прохожих. С удивлением они наблюдали за черным внедорожником BMW, за рулём которого находился мужчина. Сначала водитель решил испытать тропинку вдоль дамбы, предназначенную для пешеходов и велосипедистов. Но этим он не ограничился — мужчина решил проверить не только свои водительские навыки, но и выносливость машины, направившись по бетонному склону.

Однако физика взяла верх — несмотря на мощность двигателя, её оказалось недостаточно, чтобы преодолеть уклон. В одном из попыток автомобиль с водителем скатился прямо в реку Даугаву. К тому моменту на берег уже прибыли экстренные службы.

Спустя мгновение «железный конь» почти полностью скрылся под водой — виднелась только крыша, на которой в беспомощности стоял храбрый рулевой. Причем мужчина был не один — на пассажирском сиденье всё это время находилась женщина.

Романтическое путешествие пары прервали рыбаки, подплывшие на моторной лодке. Пока они уговаривали попавших в беду пересесть на водное транспортное средство, темноволосая дама неожиданно прыгнула в воду с грацией русалки. Тем временем кавалер ухватился за весло, протянутое одним из рыбаков.

Пожарные приступили к спасательной операции. На берегу «путешественников» уже ждали медики и полиция.

«В происшествии пострадала пассажирка автомобиля, она была доставлена в медицинское учреждение. Водитель, возможно, находился под воздействием наркотических веществ, в связи с чем был отправлен на экспертизу, а Государственная полиция начала уголовное производство. Также начаты два административных производства — одно за ДТП, другое за управление незарегистрированным транспортным средством. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия», — сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Пожарные также занялись вытаскиванием немецкого авто на берег. Пока они изо всех сил боролись с тяжёлой задачей, местные жители наблюдали за происходящим с изрядной долей юмора.

«Он убегал от полиции. Заехал на середину склона, поставил на ручник и подумал, что останется там. Не остался. Он скатился вниз, немного поплыл по воде и… ручник не спас», — рассказал очевидец.

После извлечения автомобиль был помещён на стоянку, контролируемую правоохранительными органами. К счастью, тяжело пострадавших в инциденте нет. Также нет подтверждённых сообщений о погибших рыбах.

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