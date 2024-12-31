ЧП в Риге: машину с двумя индийцами зажало под составом с цистернами (ВИДЕО)

"Около 23:00 на улице Грауду, возле железнодорожного переезда у университета Turība, автомобиль, пересекавший железнодорожные пути, столкнулся с поездом. В автомобиле находились два человека из Индии – водитель и пассажир. По словам очевидцев, больше пострадал пассажир, который был зажат в машине. Сотрудники VUGD пытались его освободить, и вскоре им это успешно удалось", - комментируют в социальной сети Facebook видео с места происшествия.

Отмечается, что в цистернах поезда могли находится опасные или легко воспламеняющиеся вещества - нефть или газ, а значит, авария могла закончиться настоящей техногенной катастрофой. К счастью, ничего подобного не произошло.

Как сообщает Госполиция, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, пострадали восемь человек. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 374 протокола, в том числе 146 за превышение скорости.

Девять водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель понесет административное наказание, против восьми начаты уголовные процессы.

В целом за прошедшие сутки полиция проверила 1847 водителей, в том числе больше всего в Рижском регионе - 569.

Усиленный контроль участников дорожного движения Госполиция продолжит до 2 января.