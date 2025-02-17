ЧП на железной дороге: поезд сбил девушку-подростка

Машинист поезда, приближаясь к переезду, заметил, что девушка с наушниками и телефоном в руках собирается перейти дорогу, не обращая внимания на приближающийся поезд. Машинист подал сигнал и экстренно затормозил, но поезд не может мгновенно остановиться, и девушка была сбита.

После столкновения девушка самостоятельно поднялась, и машинист помог ей сесть в поезд. Затем прибыла скорая помощь, которая доставила ее в больницу.

В прошлом году в Латвии за девять месяцев произошло 19 происшествий на железной дороге, в которых погибли 10 человек, а 9 получили травмы различной степени тяжести, сообщили агентству LETA представители ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz).