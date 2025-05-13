ЧМ по хоккею: сборная Латвии вышла на лед против сборной Словении. Какой счет?

В первом периоде идет активная борьба между спортсменами за преимущество, но ни одной команде еще не удалось совершить результативный бросок по воротам противника. Первый период завершился со счетом 0:0.

Во втором периоде сборной Словении удается забить первую шайбу в ворота сборной Латвии, и счет становится 1:0. Позже во втором периоде Латвия сравняла счет, проведя успешную контратаку по воротам противника. Счет стал 1:1.

В середине второго периода сборная Латвии забивает еще одну шайбу и вырывается вперед, и буквально через минуту еще одна успешная атака. Счет 1:3 в пользу Латвии.

В середине третьего периода снова удается сломить защиту Словении и счет становится 2:5 в пользу Латвии.

За 6 минут до конца второго периода сборная Латвия проводит еще одну результативную атаку, на что Словения отвечает стремительным броском по воротам противника. Второй период завершился со счет 2:4 в пользу Латвии.

Сборная Латвии начала турнир с победы над Францией со счётом 4:1, а во втором матче потерпела поражение от Канады — 1:7. Словения проиграла Канаде со счётом 0:4 и Словакии — 1:3.

После трёх игр в группе A лидирует Швеция с девятью очками. Канада набрала шесть очков в двух матчах, Финляндия — пять очков в трёх встречах, Словакия — четыре. У Латвии после двух игр — три очка, Австрия заработала два очка в трёх матчах, Франция — одно очко в двух, а у Словении пока нет очков.

Сегодня в Стокгольме в 21:20 по латвийскому времени сыграют Канада и Франция. В Хернинге (группа B) в 17:20 встретятся Германия и Норвегия, а в 21:20 — Венгрия и Казахстан. Все игры можно будет смотреть на канале LTV7.

В последний раз сборные Латвии и Словении встречались в августе 2024 года в Риге в рамках квалификации к Олимпийским играм. Тогда Латвия победила со счётом 4:2. Также в чемпионате мира 2023 года латвийцы одержали победу над словенцами — 3:2.

В группе B в Хернинге после трёх матчей Чехия набрала восемь очков, Швейцария — семь. США и Германия имеют по шесть очков после трёх и двух матчей соответственно. Казахстан в двух играх набрал три очка, Норвегия и Венгрия — по два, а Дания в трёх матчах пока без очков.

Всего в турнире участвуют 16 команд, разделённых на две группы по восемь. В групповом этапе команды играют по круговой системе. Четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал, а худшие команды покинут элитный дивизион — их место в следующем году займут сборные Великобритании и Италии.

Чемпионат мира проходит в датском Хернинге и шведском Стокгольме и завершится 25 мая. В Хернинге проходят матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме — матчи группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и игры за медали.

В прошлом году чемпионом мира стала Чехия, которая в финале победила Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, выиграв у Канады 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в групповом этапе.