Чистота – залог дохода! Советы мамы-инфлюэнсера как приучить детей к порядку в доме Новости партнеров Редакция PRESS 4 апреля, 2025 13:11 Новости партнеров

Даже если вы не слишком любите уборку и стирку, до 7 апреля (у вас есть всего несколько дней!) непременно загляните в магазины Maxima Latvija: это сделает ваш дом намного светлее, а кошелек — толще...

Все потому, что в Maxima Latvija проходит акция «Дни уборки» – нет, никто вас не заставляет прямо сейчас намывать полы, загружать стиральную машину, чистить окна или отчищать кастрюли… Просто на моющие и самые востребованные средства включительно по 7 апреля – скидки до 50%, что очень приятно для семейного бюджета.

Пример: гель для стирки Kastanis Power (Seal), упаковка 900 мл, стоит сейчас всего 2,99 евро, согласитесь – приятная цена. Или — чудо чудное – 4,5 литра геля для стирки цветного белья ARIEL Color – 12,99 евро вместо 35,99 евро: если посчитать, то скидка в данном случае вообще 64%… И так далее, каждый найдет свое любимое средство — как для чистки разных поверхностей, так и для мытья посуды. Особенно приятно, что есть все, что требуется в хозяйстве, и накануне Пасхи мы все дружно приведем свое жилище в лучший вид и сэкономим на бытовой химии очень серьезные деньги. В том числе пылесос Kärcher предлагается со скидкой 54%, то есть за 59,99 евро, а беспроводной Xiaomi G20 Lite - со скидкой 55%, то есть за 89,99 евро. Может, вам нужны эти помощники в быту?

Еще один момент: средства бытовой химии не портятся, как молоко, а поэтому можно приобрести впрок и наслаждаться экономией денег, которые сегодня у всех ой как под счет. Заходите на сайт https://www.maxima.lv/ и видите зайчика со шваброй в руках: он-то вам и расскажет обо всем ассортименте, который сейчас можно приобрести по специальным ценам.

А чтобы вам было еще веселее, то мама двух детей и создатель цифрового контента Кристина Бейтика совместно с Maxima Latvija поделилась опытом: как же привлечь детей (внуков) к уборке дома? Почитайте, может, вам пригодятся ее советы:

– Уборка дома редко кажется интересной какому-либо ребенку, но если сделать этот процесс совместным занятием c детьми — чем-то вроде игры, то никому не будет скучно. Если мама или бабушка, папа или дедушка умеют ухаживать за жилищем, делают это регулярно и без морального напряжения, то младшее поколение невольно перенимает этот навык. Важно, чтобы ребенку уборка дома казалась естественной частью повседневной жизни, а не какой-то обременительной обязанностью.

Мы в нашей семье разделяем обязанности и выполняем их вместе, поэтому дочери воспринимают наведение порядка в нашем жилище как игру и с удовольствием в ней участвуют. Когда дочери спят или ходят в детский сад, я охотнее использую это время для отдыха или каких-то дел, которые меня заряжают. А когда вся семья находится вместе, то необходимая работа по дому также выполняется всеми. Такой подход помогает детям осознать свою роль в этой общей заботе о чистоте.

Чтобы дети привыкли к регулярности в поддержании порядка, я им объясняю и показываю пример того, что посуду нужно мыть сразу после ужина, так же как, например, складывать вещи в шкаф или по полкам, перед тем как покинуть комнату и уйти куда-то по делам. Мы договорились с детьми, что сначала все прибираем, а потом идем куда-то гулять. Это добавляет мотивации моих девочек к участию в работе по дому. У детей есть свои предметы для уборки: небольшие метелки, совок, салфетки из микрофибры, это очень важно.

Малышам можно и даже нужно поручать простые, но важные дела: расставить игрушки, вытирать пыль влажной тряпкой или складывать грязное белье в стиральную машину. Заодно вы объясните детям и научите, как правильно следует пользоваться бытовой техникой и моющими средствами. С другой стороны, дети постарше могут помочь с мытьем посуды как вручную, так и разместив грязную посуду в посудомоечной машине.

Конечно, поначалу дети ошибаются, что-то делают неправильно, могут рассыпать овсянку на кухне и налить воды в коридоре, но все это я воспринимаю с улыбкой: они же учатся быть хозяевами своего жилища, и это — прекрасно! Мы стараемся сделать уборку не жесткой, нужной обязанностью каждого члена семьи, но совместным занятием, приносящим радость и удовлетворение от сделанного!

Конечно, чтобы облегчить процесс наведения чистоты, важно постоянно иметь дома подходящие и эффективные чистящие средства. Поэтому мы регулярно пересматриваем и пополняем запасы бытовой химии и разных мочалок-щеток, и прямо сейчас это можно сделать выгоднее в Maxima Latvija, где по 7 апреля различные чистящие средства и товары для дома доступны со скидками до 50%.