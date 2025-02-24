Четвертая попытка тоже провалилась: государству не удалось продать «Дом Москвы»

На повторном аукционе VNĪ предлагало приобрести недвижимость на улице Марияс по стартовой цене 2,142 миллиона евро. Объект включает в себя земельный участок площадью 966 квадратных метров и расположенное на нем здание.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе в сентябре 2023 года "Дом Москвы" выставлялся на продажу с начальной ценой 3,57 миллиона евро. Затем цена была снижена на 20%, и на повторном аукционе объект предлагался за 2,856 миллиона евро, но покупателей так и не нашлось. На третьем аукционе в декабре стартовая цена составляла 2,499 миллиона евро.

Также ранее стало известно, что 11 января 2024 года Сейм принял в окончательном чтении закон, который предусматривал передачу "Дома Москвы" в государственную собственность. Цель закона — гарантировать безопасность Латвии, предотвращая и своевременно устраняя угрозы демократическому государственному строю.

По словам авторов закона — Комиссии национальной безопасности (NDK), его принятие обеспечит прекращение политической деятельности, угрожающей национальной безопасности Латвии, которая ранее велась в "Доме Москвы" под прикрытием культурных мероприятий и образовательных программ. Также будет ликвидирован "Дом Москвы" как элемент "политики соотечественников" России, тем самым устраняя угрозу латвийской государственности и национальной безопасности.

После принятия закона правительство решило передать "Дом Москвы", ранее находившийся в ведении Министерства сообщения, в собственность Министерства финансов. Предполагается, что средства, вырученные на аукционе, поступят в государственный бюджет и впоследствии будут направлены на поддержку жителей Украины.