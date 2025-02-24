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Четвертая попытка тоже провалилась: государству не удалось продать «Дом Москвы»

Редакция PRESS 24 февраля, 2025 16:33

Бизнес 0 комментариев

ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) в четвертый раз не удалось привлечь интерес потенциальных инвесторов к культурно-деловому центру в Риге, расположенному на улице Марияс, 7, более известному как "Дом Москвы", согласно информации на портале электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

На повторном аукционе VNĪ предлагало приобрести недвижимость на улице Марияс по стартовой цене 2,142 миллиона евро. Объект включает в себя земельный участок площадью 966 квадратных метров и расположенное на нем здание.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе в сентябре 2023 года "Дом Москвы" выставлялся на продажу с начальной ценой 3,57 миллиона евро. Затем цена была снижена на 20%, и на повторном аукционе объект предлагался за 2,856 миллиона евро, но покупателей так и не нашлось. На третьем аукционе в декабре стартовая цена составляла 2,499 миллиона евро.

Также ранее стало известно, что 11 января 2024 года Сейм принял в окончательном чтении закон, который предусматривал передачу "Дома Москвы" в государственную собственность. Цель закона — гарантировать безопасность Латвии, предотвращая и своевременно устраняя угрозы демократическому государственному строю.

По словам авторов закона — Комиссии национальной безопасности (NDK), его принятие обеспечит прекращение политической деятельности, угрожающей национальной безопасности Латвии, которая ранее велась в "Доме Москвы" под прикрытием культурных мероприятий и образовательных программ. Также будет ликвидирован "Дом Москвы" как элемент "политики соотечественников" России, тем самым устраняя угрозу латвийской государственности и национальной безопасности.

После принятия закона правительство решило передать "Дом Москвы", ранее находившийся в ведении Министерства сообщения, в собственность Министерства финансов. Предполагается, что средства, вырученные на аукционе, поступят в государственный бюджет и впоследствии будут направлены на поддержку жителей Украины.

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