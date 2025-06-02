Частые аварии: водителей общественного транспорта, возможно, заставляют работать сверх нормы

Как рассказала передача TV3 "Nekā personīga", экс-сотрудник сообщил, что водителей заставляют работать сверх установленного законом лимита. По его словам, переработки объясняют нехваткой персонала и необходимостью обеспечить работу общественного транспорта без перебоев.

Согласно действующим нормам, водитель не может работать более 56 часов в неделю, а количество сверхурочных не должно превышать восьми часов за семь дней. По информации заявителя, переработки есть у более чем 550 сотрудников, и свыше 100 из них превысили максимально допустимое рабочее время за отчетный период.

В VDI отметили, что из-за большого количества работников объем документации и информации, подлежащей проверке, весьма значителен. Рижское региональное отделение инспекции запросило у предприятия дополнительные сведения, и проверка пока продолжается.

Ранее также сообщалось, что в понедельник на Вантовом мосту в Риге произошла авария с участием троллейбуса и автомобиля технической службы Rīgas satiksme. Также в минувшие выходные на шоссе Даугавгривас в Риге произошла тяжелая авария. При лобовом столкновении легкового автомобиля и автобуса 3-го маршрута лишился жизни водитель легкового авто