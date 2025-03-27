Бывший министр Илга Шуплинска изменилась до неузнаваемости: что случилось? (ФОТО)

Когда Илга Шуплинска вступила в Национальную гвардию, она все еще была депутатом Сейма. Она вступила в Земессардзе по месту жительства в Резекненском районе, поскольку была обеспокоена ситуацией в Латгалии.

После работы в 13-м Сейме Шуплинска усиленно искала работу, но, например, при подаче заявки на конкурс ей ответили, что она занимала такую ​​высокую должность, что, вероятно, у нее высокие требования, поэтому вряд ли она подойдет для такой должности.

Перепробовав несколько предложений о работе, она поняла, что ее опыт либо не нужен, либо её боятся.

«Я также работаю в негосударственном секторе с 1990-х годов, но с 2022 года являюсь председателем правления Латгальского культурного общества. У меня есть небольшая исследовательская нагрузка в Резекненской технологической академии», - рассказала Шуплинска.