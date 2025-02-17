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Бюро по защите Сатверсме оценивает участие Белоруссии в войне в Украине как маловероятное

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 12:38

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Участие Белоруссии в развязанной Россией войне в Украине в обозримом будущем маловероятно, поскольку это может существенно угрожать внутриполитической стабильности страны и положению Александра Лукашенко, считают в Бюро по защите Сатверсме (БЗС).

В своем отчете о деятельности за прошлый год БЗС пришло к выводу, что режим Лукашенко остается стабильным. Это достигается в основном за счет репрессий и ограничения свободы слова. В то же время зависимость Беларуси от России растет, как и влияние России на Белоруссию.

Российские интересы продолжают доминировать во внешней политике страны. Минск продолжает искать новых партнеров по сотрудничеству и рынки сбыта для белорусских товаров. Вполне вероятно, что многие из инструментов российского влияния в Белоруссию сохранятся даже после ухода Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина.

Парламентские и президентские выборы 2024 и 2025 годов показали, что режим по-прежнему контролирует ситуацию в Белоруссии.

В 2024 году в Белоруссии продолжали усиливаться репрессии со стороны органов безопасности в отношении оппозиционных деятелей и их родственников. В то же время оппозиция в прошлом году продолжала проявлять активность, но низкий уровень интереса к деятельности демократических сил можно объяснить рядом причин. Например, любое участие в такой деятельности считается лично опасным и может привести к нескольким годам лишения свободы, говорится в докладе.

В прошлом году Россия также предпринимала усилия по более тесной интеграции Белоруссии в систему единого государства.

По оценке БЗС, маловероятно, что Белоруссия в обозримом будущем будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, поскольку это может существенно подорвать внутриполитическую стабильность страны и позиции Лукашенко, особенно учитывая сильное общественное неприятие прямого участия белорусских военных в боевых действиях.

Белорусское сотрудничество Лукашенко с Россией служит гарантией президентских полномочий, что позволяет ему удерживать власть и обеспечивать стабильность своего режима. Однако белорусский лидер осознает, что такая поддержка ставит под угрозу его способность и дальше управлять страной, поэтому Лукашенко все больше озабочен необходимостью уменьшить изоляцию Белоруссии от Запада, чтобы уравновесить российское влияние, говорится в докладе.

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