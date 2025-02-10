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«Будто кто-то голыми руками рвет внутренности»: сестра застреленного мальчика делится своей болью

Редакция PRESS 10 февраля, 2025 19:02

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Сестра 12-летнего мальчика, ставшего жертвой трагедии в Плявниеки - были обнаружены тела двух детей с огнестрельными ранениями - искренне поделилась своей болью. Карина признается, что не пожелала бы таких страданий никому.

"Как мне больно сегодня. Пусть никто и никогда не испытывает такую боль..." – написала она в социальной сети Threads, добавив, что ее брат навсегда останется 12-летним мальчиком. "Я не могу понять – почему? Боль такая, как будто кто-то голыми руками рвет внутренности. Больно физически и морально. В душе наступила сюрреалистическая пустота, которую заполняет боль – так быстро и безжалостно... Карлит, у нас впереди было еще столько всего..." – написала сестра погибшего ребенка.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в многоквартирном доме в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

В соответствии с ведомственной юрисдикцией Бюро внутренней безопасности (IDB) получило от Государственной полиции уголовное дело для продолжения досудебного расследования по факту смерти двух несовершеннолетних в Риге 7 февраля.

Уголовное дело возбуждено по статьям Уголовного закона об убийстве по неосторожности и за нарушение правил хранения огнестрельного оружия, если это привело к серьезным последствиям.

В ходе досудебного расследования принято решение о признании лица подозреваемым по статье о нарушении правил хранения огнестрельного оружия, если это привело к серьезным последствиям.

PMLP сообщило агентству LETA, что не располагает более подробной информацией, чем та, что уже появилась в СМИ, и что расследованием занимается IDB. В то же время управление ждет дополнительной информации от IDB.

В интересах следствия более подробных комментариев IDB не предоставляет. Латвийское телевидение сообщило, что трагедия произошла в результате того, что дети получили доступ к оружию, которое находилось в сейфе, и играли с ним.

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