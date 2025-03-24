Бродил с ножом и искал детей: агрессивный мужчина уже долгое время терроризирует соседей в Риге

Жители одного из многоквартирных домов на улице Баускас испытали настоящий страх, не зная, как безопасно выйти утром из своей квартиры и добраться до автомобиля или общественного транспорта. Один из соседей, который уже неоднократно вел себя неадекватно, был замечен разгуливающим по окрестностям с большим кухонным ножом.

«Вчера он ходил и кого-то искал, каких-то детей. Потом бродил между машинами, говорил, что они там прячутся. Затем начал бросать гантели. Обратите внимание, вот его окна – они открыты. Он пытался попасть в камеру, в видеокамеру, которую установили из-за него, чтобы он не портил наши машины. Потом он ломал мне дверь – просто так. Мне пришлось ее заменить, чтобы установить видеоглазок. Но даже это его не остановило», – рассказывает соседка.

«А сегодня утром он бегал с ножом и угрожал всем. Я думаю, что до убийства недалеко», – говорит женщина.

До прибытия полиции мужчина с ножом убежал куда-то по улице Баускас, а затем вернулся уже без оружия. Правоохранители его задержали. Женщина подала заявление о нескольких эпизодах, которые этот сосед совершал ранее, так как до сих пор ему удавалось избежать наказания.

Помимо порчи имущества, мужчина однажды распылил в глаза ее мужу перцовый газ, а несколько лет назад выбросил ее сына из окна третьего этажа. В то время неадекватный сосед жил с женой и детьми. Сын женщины сделал ему замечание за агрессию, которую он проявлял к своей супруге. Когда же молодой человек заснул, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произошел нападение.

«У нас там еще была тарелка. Я даже видела, как он [ее сын] падал. Это было днем, он упал на тарелку, а затем на бетон», – вспоминает женщина. «Врачи сказали, что он родился в рубашке. Перелом основания черепа – с такими травмами люди не выживают, но, слава Богу, я молилась, и все хорошо».

Причиной проблемы являются алкоголь и наркотики. Соседи говорят, что этот человек доводит себя до состояния сильного опьянения, как говорят в народе, «до белой горячки».

«Что делать? С такими людьми нужно что-то делать. Либо его нужно посадить в тюрьму. Я не знаю», – говорит женщина.

В Государственной полиции сообщили, что на этот раз мужчина был доставлен в Центр психиатрии и наркологии. В отношении него начат административный процесс за нарушение общественного порядка. Этот 36-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.