Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Бродил с ножом и искал детей: агрессивный мужчина уже долгое время терроризирует соседей в Риге

Редакция PRESS 24 марта, 2025 15:21

Важно 0 комментариев

В Риге, в районе Бишумуйжа, объявился нарушитель порядка. Местные жители сообщают, что мужчина уже долгое время терроризирует соседей в моменты, когда оказывается под воздействием алкоголя и различных веществ. Последний инцидент произошел совсем недавно, в конце прошлой недели, сообщает программа Degpunktā.

Жители одного из многоквартирных домов на улице Баускас испытали настоящий страх, не зная, как безопасно выйти утром из своей квартиры и добраться до автомобиля или общественного транспорта. Один из соседей, который уже неоднократно вел себя неадекватно, был замечен разгуливающим по окрестностям с большим кухонным ножом.

«Вчера он ходил и кого-то искал, каких-то детей. Потом бродил между машинами, говорил, что они там прячутся. Затем начал бросать гантели. Обратите внимание, вот его окна – они открыты. Он пытался попасть в камеру, в видеокамеру, которую установили из-за него, чтобы он не портил наши машины. Потом он ломал мне дверь – просто так. Мне пришлось ее заменить, чтобы установить видеоглазок. Но даже это его не остановило», – рассказывает соседка.

«А сегодня утром он бегал с ножом и угрожал всем. Я думаю, что до убийства недалеко», – говорит женщина.

До прибытия полиции мужчина с ножом убежал куда-то по улице Баускас, а затем вернулся уже без оружия. Правоохранители его задержали. Женщина подала заявление о нескольких эпизодах, которые этот сосед совершал ранее, так как до сих пор ему удавалось избежать наказания.

Помимо порчи имущества, мужчина однажды распылил в глаза ее мужу перцовый газ, а несколько лет назад выбросил ее сына из окна третьего этажа. В то время неадекватный сосед жил с женой и детьми. Сын женщины сделал ему замечание за агрессию, которую он проявлял к своей супруге. Когда же молодой человек заснул, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произошел нападение.

«У нас там еще была тарелка. Я даже видела, как он [ее сын] падал. Это было днем, он упал на тарелку, а затем на бетон», – вспоминает женщина. «Врачи сказали, что он родился в рубашке. Перелом основания черепа – с такими травмами люди не выживают, но, слава Богу, я молилась, и все хорошо».

Причиной проблемы являются алкоголь и наркотики. Соседи говорят, что этот человек доводит себя до состояния сильного опьянения, как говорят в народе, «до белой горячки».

«Что делать? С такими людьми нужно что-то делать. Либо его нужно посадить в тюрьму. Я не знаю», – говорит женщина.

В Государственной полиции сообщили, что на этот раз мужчина был доставлен в Центр психиатрии и наркологии. В отношении него начат административный процесс за нарушение общественного порядка. Этот 36-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 51 реакций
Комментарии (0) 51 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Для привычного нам Запада это будет как падение Римской империи: «Неаткарига» про Трампа — всадника Апокалипсиса

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

«Мир переживает серьезные, можно даже сказать фундаментальные перемены. И хотя обычно такие перемены воспринимаются как начало чего-то нового и лучшего, на этот раз они могут иметь настолько серьезные последствия, что об этом страшно даже подумать. Они могут быть даже сравнимы с крахом Древнего Рима в V веке нашей эры, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

«Мир переживает серьезные, можно даже сказать фундаментальные перемены. И хотя обычно такие перемены воспринимаются как начало чего-то нового и лучшего, на этот раз они могут иметь настолько серьезные последствия, что об этом страшно даже подумать. Они могут быть даже сравнимы с крахом Древнего Рима в V веке нашей эры, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

Читать
Загрузка

Трамп: обсуждаем с Киевом управление украинскими АЭС и возможные линии разграничения

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров.

США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров.

Читать

Зеленский обвинил Трампа во лжи, в Верховной раде требуют отстранить Стива Уиткоффа после его интервью Карлсону

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Читать

Дети не рождаются в таблицах Excel: Мать двоих детей о демографической яме в Латвии

Новости Латвии 19:20

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

Читать

IT-рынок стремительно меняется: молодых программистов быстро заменяет Искусственный интеллект

Новости Латвии 18:56

Новости Латвии 0 комментариев

IT-рынок стремительно меняется, и пока одни используют ИИ как инструмент, другие остаются без работы. Чем это грозит разработчикам и стоит ли бояться тотальной автоматизации? В теме разбиралась программа LSM+ «Новый день».

IT-рынок стремительно меняется, и пока одни используют ИИ как инструмент, другие остаются без работы. Чем это грозит разработчикам и стоит ли бояться тотальной автоматизации? В теме разбиралась программа LSM+ «Новый день».

Читать

Ограничения азартных игр: комитет Рижской думы утвердил список мест, где они будут запрещены

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции утвердил проект обязательных правил "Об ограничении организации азартных игр на административной территории Рижского самоуправления". В настоящее время в Риге насчитывается 76 игорных заведений. После вступления в силу правил каждое заведение будет оценено на предмет соответствия новым требованиям, и по каждому игорному заведению будет принято решение.

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции утвердил проект обязательных правил "Об ограничении организации азартных игр на административной территории Рижского самоуправления". В настоящее время в Риге насчитывается 76 игорных заведений. После вступления в силу правил каждое заведение будет оценено на предмет соответствия новым требованиям, и по каждому игорному заведению будет принято решение.

Читать

За восхваление военных преступлений: Крейле осуждена на год тюрьмы

ЧП и криминал 18:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины Елена Крейле подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины Елена Крейле подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Читать