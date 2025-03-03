Британский премьер извинился перед странами Балтии, не приглашенными на саммит в Лондоне

«Науседа очень четко сказал, что мы очень недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. Премьер Соединенного Королевства начал свою речь с извинений перед руководством стран Балтии, заявив, что в следующий раз подобных вещей не будет», — сказала советник по внешней политике в эфире радио LRT.

Премьер Великобритании провел удаленную беседу с лидерами стран Балтии перед встречей, посвященной обсуждению действий по Украине.

На минувшей неделе Стармер встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Скайсгирите, главной целью встречи было подведение итогов визита Стармера, однако приоритетом стала ссора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедшая в пятницу в Белом доме.

«По мнению Стармера, и мы не можем с ним не согласиться, этот разговор необходимо продолжить как можно скорее. Чтобы Зеленский встретился с Трампом», — сказала советник президента.

В преддверии встречи европейских лидеров Стармер заявил, что британцы и французы совместно с Украиной разрабатывают планы по прекращению боевых действий с Россией.

Ранее Великобритания и Франция предлагали разместить миротворческие силы в Украине, но хотят получить от США гарантии помощи, включая воздушное и спутниковое наблюдение, а также возможную авиационную поддержку.

Глава Литвы Науседа заявил, что инициативы, связанные с возможной отправкой миротворцев в Украину, будут возможны только после заключения режима прекращения огня.