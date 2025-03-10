Брат вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал добровольцем в составе ВСУ: СМИ

Нейт Вэнс дал большое интервью этому изданию, в котором рассказал о службе в составе известного подразделения украинской армии под названием «Волки Да Винчи».

В конце января этого года он также поговорил с ведущим YouTube-канала The Real Jim Morris Show и рассказал о своем боевом опыте в Украине.

У Нейта Вэнса и вице-президента США общие бабушка с дедушкой, мать Джей Ди Беверли — сестра отца Нейта Джеймса, пишет Le Figaro.

В публикации сказано, что Нейт Вэнс с 18 до 22 лет служил в американской морской пехоте, а затем начал делать карьеру в нефтяной компании. Но после начала российского вторжения в Украину он решил отправиться на войну.

Нейт Вэнс рассказал изданию, что решил уволиться из украинской армии всего за несколько дней до того, как его двоюродный брат был приведен к присяге как вице-президент США.

Бывший морпех признается, что был очень разгневан, когда увидел разговор Джей Ди Вэнса и президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Дональд Трамп и мой двоюродный брат, очевидно, думают, что смогут одержать победу над Владимиром Путиным. Они ошибаются. Русские не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы — полезные идиоты Владимира Путина», — говорит Нейт Вэнс.