Борьба с наркоторговлей: полиция Латвии задержала 72 человека и конфисковала 8,2 тонны наркотиков

Основной целью проекта было укрепление борьбы с организованной преступностью - контрабандой наркотиков и легализацией доходов, полученных преступным путем. В ходе проекта внедрены инновационные методы и технические решения для эффективного противодействия организованным преступным группам.

Несмотря на то, что из-за специфики полиция не может публично разъяснить, как именно работает проект и о каких инновационных инструментах идет речь, за три года он позволил осуществить на всей территории Европы более 50 трансграничных операций и поддержать более 20 совместных международных расследований, идентифицировать сети преступности и высветить нелегальные денежные потоки.

Госполиция сразу приступила к работе над продолжением этого проекта, и в январе 2025 года он возобновлен со значительно более внушительным бюджетом - 2,3 млн евро, основную часть из которых планируется направить на оперативные расходы. Продолжительность проекта составит два года, он финансируется Европейской комиссией.

Латвия руководит этим проектом, а главными партнерами станут Литва, Эстония и "Европол". Проект объединяет правоохранительные органы нескольких стран - на данный момент в него уже вовлечены 32 государства-члена, в том числе находящиеся за пределами Евросоюза.

Если первый проект был сосредоточен в первую очередь на борьбе с контрабандой наркотиков, то новый проект заявлен как операция по борьбе с более широкой международной организованной преступностью: контрабандой наркотиков и оружия, торговлей людьми, финансовыми преступлениями и потоками нелегальных криптовалют, а также мошенничеством.

Цель проекта - обеспечить учреждения проактивными инструментами, интегрировав самый современный анализ данных и искусственный интеллект, что позволит выявлять и бороться с наиболее труднодоступными и защищенными преступными сетями, отмечают представители полиции.