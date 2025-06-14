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Bloomberg: США против снижения потолка цен на нефть из РФ

© Deutsche Welle 14 июня, 2025 14:10

Мир 0 комментариев

Власти США выступают против дальнейшего ограничения цен на российскую нефть, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, впервые Вашингтон озвучил эту позицию еще в мае.

Власти США в рамках "большой семерки" (G7) выступают против снижения потолка цен на российскую нефть, установленного в рамках санкций за широкомасштабную агрессию РФ против Украины.Об этом в пятницу, 13 июня, сообщило американское агентство Bloombergсо ссылкой на источники.

США выразили несогласие еще в мае

Сейчас введенное G7 в конце 2022 года ограничение цен на нефть из России, составляет 60 долларов за баррель. Евросоюз предлагает понизить его до 45 долларов. 13 июня в ЕС заявили, что ведут предварительные консультации об этом со странами "семерки". За это выступили Оттава и Лондон. Неизвестной остается позиция Японии и США.

Как пишет Bloomberg, США выразили несогласие с этими планами еще на встрече министров финансов стран G7. Она прошла 22 мая в Канаде.

15-17 июня там же пройдет встреча лидеров стран "семерки". Bloomberg пишет о "тающих надеждах" европейцев на то, что на саммите удастся согласовать снижение порога нефтяных цен, так как США продолжают противодействие. ЕС и Великобритания обдумывают вариант ввести новые ограничения без США, так как многие танкеры с нефтью РФ проходят через их воды.

Финальное решение остается за Дональдом Трампом, сообщили источники Bloomberg. Белый дом отказался комментировать эти данные.

Цены на нефть выросли после удара Израиля

Мировые цены на нефть резко пошли вверх после удара Израиля по Ирану утром 13 июня. Нефть европейской марки Brent подорожала на 13%, выше 75 долларов за баррель. Этот скачок стал самым большим с марта 2022 года.

Однако уже к вечеру 13 июня рост нефтяных цен замедлился. Сейчас стоимость Brent стабилизировалась на отметке 74 доллара за баррель. Участники рынка ждут дальнейшего развития событий.

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