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Блинкен: Украина должна решить, бороться или договариваться

© Deutsche Welle 20 декабря, 2024 17:15

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу MSNBC заявил, что Киев должен принять "фундаментальное решение": бороться или договариваться с Россией. Готовность Кремля к переговорам о мире он ставит под вопрос.

Украинцы должны принять "фундаментальное решение о продолжении борьбы или переговорах и попытке прекращения огня", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу MSNBC в четверг, 19 декабря. Он добавил, что основной вопрос заключается в том, "готова ли Россия сделать это - и сделать это добросовестно".

По словам Блинкена, действующее руководство Соединенных Штатов ставит своей целью поставить Киев и следующую администрацию США в как можно более выгодную позицию к началу потенциальных переговоров о мире с Кремлем в 2025 году. "А это значит, что нужно попытаться укрепить позиции Украины на поле боя, убедиться, что у нее есть деньги, есть боеприпасы и мобилизационный потенциал", - пояснил он. Вместе с тем, добавил чиновник, Вашингтону необходимо продолжать "оказывать максимальное давление на Россию".

Энтони Блинкен добавил, что потери российской армии на поле боя "необычайно велики". "Путин продолжает бросать молодых людей в мясорубку собственного производства", - сказал он.

Блинкен: Прекращение огня в Украине должно быть справедливым и прочным

В интервью агентству Bloomberg, опубликованному в тот же день, госсекретарь США заявил, что "было бы хорошо" добиться прекращения огня в Украине, "если украинцы этого хотят". Однако, добавил он, "оно должно быть справедливым и прочным". "А чтобы оно было прочным, необходимо иметь определенные гарантии того, что Россия не сможет просто отдохнуть, перестроиться, а затем снова напасть. Давление, которое мы оказываем с помощью санкций, экспортного контроля, все усиливается и усиливается. Оно становится все тяжелее и тяжелее для России", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

По мнению Блинкена, Путин наверняка хочет выбраться из-под "бремени" санкций. Но он не думает, что российский президент "откажется от своих имперских амбиций".

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