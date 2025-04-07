Би-2 выступят в Риге с симфоническим оркестром!

Только 7 000 зрителей, жителей Риги и гостей из самых разных стран, смогут услышать любимые песни Би-2 в оркестровых аранжировках.
В программе — как легендарные хиты прошлых лет, так и новые песни. Вас ждёт грандиозное музыкальное путешествие, в котором мощь рок-н-ролла вместе с величественной красотой симфонической музыки создает неповторимое действо.
Проект «Би-2 с оркестром» существует уже около 20 лет. За это время в коллаборации с лучшими международными оркестрами были выпущены 4 студийных альбома. К работе над ними группа привлекает наиболее титулованных звукорежиссеров, а запись происходит в легендарных мировых музыкальных студиях.
Когда: 20.12.25
Где: Xiaomi Arena
Во сколько: 19:00
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