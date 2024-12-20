Безопасность в подарок! Металлическая дверь для квартиры: критерии выбора Реклама Редакция PRESS 20 декабря, 2024 20:29 Реклама

Если вы думаете о том, как порадовать всех домашних, родителей или детей, подумайте: а какая у них входная дверь? Защищает ли она жилище от холода и непрошеных гостей?

Специалисты говорят, что толщина и качество стального листа, который располагается с внешней стороны двери, играет исключительно важную роль. Оптимальным показателем считается толщина в 1,5-2 мм: это уже половина гарантии того, что дверь вашего жилища будет непреодолимой преградой для воров, огня, холода, запахов и шума.

Поэтому у двери между наружной и внутренней панелью должен быть утеплитель, чаще всего слой минеральной ваты (этот материал предпочтительнее в силу низкой горючести и хорошей шумо- и теплоизоляции) или других материалов- например, пенопропилена, пенопласта, поролона, кусочков дерева и даже опилок и бумаги.

Большинство производителей используют отделку стальным листом только с наружной стороны. Но если надо, следует подобрать еще более надежные дверные блоки, в которых два листа стали: снаружи и с внутренней стороны. Выбирая металлическую дверь, особое внимание стоит уделить ее конструкции, чтобы дверь была прочной, не шаталась, не скрипела. Также существуют международные стандарты соответствия двери- качеству EN12605 и EN12453.

(!) Металлическая дверь должна обеспечивать защиту вашего дома, а также быть надежной во всех смыслах (начиная от конструкции и заканчивая дверным замком и фурнитурой).

Выбирайте проверенные фирмы-изготовители, которые работают на строительном рынке не один год и имеют хорошую репутацию. Один из таковых- известная латвийская фирма VitroBalt, мастера которой сами изготавливают металлические конструкции для дверей и другие составляющие готовых конструкций. Кроме того, на месте можно подобрать фурнитуру.

(!) Важным компонентом входной двери, на котором точно не стоит экономить, является замок- чем он надежнее и заковыристее, тем лучше.

Напомним, что безопасность дома и квартиры- это также окна, конструкции которых просто обязаны охранять жильцов от морозов и ледяного ветра, обеспечивать при необходимости проветривание и быть при этом надежными. Специалисты VitroBalt дадут консультацию (+371 27049629) и помогут решить и этот вопрос, если возникнет необходимость.

Двери, замки, оконные конструкции- правильный подарок родным людям, которые наверняка оценят такую вашу заботу.