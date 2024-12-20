Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 20. Декабря Завтра: Arta, Minjona

Безопасность в подарок! Металлическая дверь для квартиры: критерии выбора

Реклама Редакция PRESS 20 декабря, 2024 20:29

Реклама

Если вы думаете о том, как порадовать всех домашних, родителей или детей, подумайте: а какая у них входная дверь? Защищает ли она жилище от холода и непрошеных гостей?

Специалисты говорят, что толщина и качество стального листа, который располагается с внешней стороны двери, играет исключительно важную роль. Оптимальным показателем считается толщина в 1,5-2 мм: это уже половина гарантии того, что дверь вашего жилища будет непреодолимой преградой для воров, огня, холода, запахов и шума.

Поэтому у двери между наружной и внутренней панелью должен быть утеплитель, чаще всего слой минеральной ваты (этот материал предпочтительнее в силу низкой горючести и хорошей шумо- и теплоизоляции) или других материалов- например, пенопропилена, пенопласта, поролона, кусочков дерева и даже опилок и бумаги.

Большинство производителей используют отделку стальным листом только с наружной стороны. Но если надо, следует подобрать еще более надежные дверные блоки, в которых два листа стали: снаружи и с внутренней стороны. Выбирая металлическую дверь, особое внимание стоит уделить ее конструкции, чтобы дверь была прочной, не шаталась, не скрипела. Также существуют международные стандарты соответствия двери- качеству EN12605 и EN12453.

(!) Металлическая дверь должна обеспечивать защиту вашего дома, а также быть надежной во всех смыслах (начиная от конструкции и заканчивая дверным замком и фурнитурой).

Выбирайте проверенные фирмы-изготовители, которые работают на строительном рынке не один год и имеют хорошую репутацию. Один из таковых- известная латвийская фирма VitroBalt, мастера которой сами изготавливают металлические конструкции для дверей и другие составляющие готовых конструкций. Кроме того, на месте можно подобрать фурнитуру.

(!) Важным компонентом входной двери, на котором точно не стоит экономить, является замок- чем он надежнее и заковыристее, тем лучше.

Напомним, что безопасность дома и квартиры- это также окна, конструкции которых просто обязаны охранять жильцов от морозов и ледяного ветра, обеспечивать при необходимости проветривание и быть при этом надежными. Специалисты VitroBalt дадут консультацию (+371 27049629) и помогут решить и этот вопрос, если возникнет необходимость.

Двери, замки, оконные конструкции- правильный подарок родным людям, которые наверняка оценят такую вашу заботу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

540 семейных врачей подали на государство в суд

Новости Латвии 21:01

Новости Латвии комментариев

540 семейных врачей, что составляет почти половину их общего количества, считают необоснованными условия предложенных Национальной службой здравоохранения (НСЗ) договоров, поэтому обратились в административный суд, сообщила агентству ЛЕТА руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре.

540 семейных врачей, что составляет почти половину их общего количества, считают необоснованными условия предложенных Национальной службой здравоохранения (НСЗ) договоров, поэтому обратились в административный суд, сообщила агентству ЛЕТА руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре.

Читать
Загрузка

Стала известна возможная причина развода экс-министра Даны Рейзниеце

Для настроения 20:57

Для настроения комментариев

Как сообщалось 4 ноября был расторгнут брак бывшей главы министерства экономики и финансов Даны Рейзниеце и бывшего директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса, продлившийся 13 лет, пишет nra.lv.

Как сообщалось 4 ноября был расторгнут брак бывшей главы министерства экономики и финансов Даны Рейзниеце и бывшего директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса, продлившийся 13 лет, пишет nra.lv.

Читать

Полиция начала уголовное дело о причинении телесных повреждений сыну мэра Огре Хелманиса

Важно 20:35

Важно комментариев

Государственная полиция начала уголовный процесс о конфликте в одной из школ Огре, в результате которого 12-летнему мальчику были причинены телесные повреждения.

Государственная полиция начала уголовный процесс о конфликте в одной из школ Огре, в результате которого 12-летнему мальчику были причинены телесные повреждения.

Читать
Загрузка

Конец истории: Akropole Rīga не будет обращаться в полицию в связи с разграблением ёлки из чипсов

ЧП и криминал 20:33

ЧП и криминал комментариев

Администрация торгово-развлекательного центра "Akropole Rīga" решила не подавать официальное заявление в полицию по поводу разграбления елки, которая была сделана из банок с чипсами "Pringles", сообщили агентству ЛЕТА в торговом центре.

Администрация торгово-развлекательного центра "Akropole Rīga" решила не подавать официальное заявление в полицию по поводу разграбления елки, которая была сделана из банок с чипсами "Pringles", сообщили агентству ЛЕТА в торговом центре.

Читать

К речи нужно готовиться: Эвика Силиня оскорбила предпринемателей

Важно 20:24

Важно комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня решила подойти к выступлению на мероприятии Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) с "юмором" и пошутила по поводу того, что праздничный вечер собравшиеся могут начать с обсуждения кандидатов на должность главы Банка Латвии. И потом сказать ей кого выбрали.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня решила подойти к выступлению на мероприятии Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) с "юмором" и пошутила по поводу того, что праздничный вечер собравшиеся могут начать с обсуждения кандидатов на должность главы Банка Латвии. И потом сказать ей кого выбрали.

Читать

Ланга присоединилась к дискуссии и указала, куда надо ехать тем, кто хочет праздновать с Дедом Морозом

Важно 20:17

Важно комментариев

Press.lv уже сообщал - заявление омбудсмена общественных СМИ о том, что Дед Мороз и Новогодний старичок - одно лицо, вызвало бурю в латышских соцсетях. Напомним, что латышский вариант этого персонажа называется Salavecis - буквально "Морозный дед".

Press.lv уже сообщал - заявление омбудсмена общественных СМИ о том, что Дед Мороз и Новогодний старичок - одно лицо, вызвало бурю в латышских соцсетях. Напомним, что латышский вариант этого персонажа называется Salavecis - буквально "Морозный дед".

Читать