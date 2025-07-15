Без признаков жизни, засыпанный снегом: обвиняется мать погибшего под Резекне 2-хлетнего малыша

Трагедия произошла прошедшей зимой в Резекненском крае. Обвиняемая, находясь в частном доме вместе с другими людьми, употребляла алкоголь и не обеспечила должного присмотра за малолетним сыном. Несмотря на то, что мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев уже активно передвигался и нуждался в постоянном присмотре, мать не предприняла никаких мер, чтобы ограничить его доступ к спиртному или предотвратить выход из дома.

Проснувшись после дневного сна, мальчик из-за халатности матери получил доступ к спиртному, а затем вышел из дома в метель без обуви и верхней одежды. Он долго находился на улице в беспомощном состоянии, испытывая сильный стресс и переохлаждение. Поздно вечером ребенка нашли без признаков жизни, засыпанного снегом. В ходе следствия в организме мальчика был обнаружен алкоголь.

Матери предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного закона - по ч. 1 ст. 123 о причинении смерти по неосторожности и по ч. 2 ст. 174 о жестоком или насильственном обращении с несовершеннолетним, причинившим ему физические или психические страдания и совершенном лицом, от которого он зависел.

Как сообщалось, 1 февраля этого года полиция получила сообщение о том, что в Ленджской волости Резекненского края из дома ушел мальчик 2023 года рождения. Полиция начала поисковые мероприятия, задействовав крупные силы и технические средства, и в 21:22 примерно в 200 метрах от железнодорожной остановки "Таудеяни" обнаружила ребенка без признаков жизни. Несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти мальчика не удалось.

На месте происшествия полиция задержала двух женщин - 1985 и 1964 года рождения, мать и бабушку мальчика. Отец ребенка в момент трагедии не находился в Латвии.