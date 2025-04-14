Белый, масляный, зернистый: что нам продают под видом творога

Творог в большинстве сетей – латвийский и литовский, реже - эстонский. На любой вкус: обезжиренный, жирностью 5%, 9%, 18%. Упаковок – великое множество: от 170-граммовых до килограммовых.

Большинство покупателей первым делом смотрит на цену, а не на название производителя. И тут часто вне конкуренции - творог из Литвы: нередко он вдвое (!) дешевле местного. За счет чего?

Однозначного ответа нет, но мощность крупных литовских молочных комбинатов, поставляющих продукцию и к нам, значительно выше, чем латвийских.

Вот пример. По словам одного из чиновников латвийского Министерства земледелия, на бумаге в стране - 50 молочных предприятий, но реально работают около 25. Так вот: все латвийские молокозаводы вместе перерабатывают 1 500 тонн молока в день, а в Литве одно любое крупное молочное предприятие - более 1 000 тонн! Надо ли объяснять, в какой стране выше производительность и ниже себестоимость?

К слову, у других соседей - в Польше - одно молокоперерабатывающее предприятие перерабатывает в день столько же, сколько все наши молокозаводы, вместе взятые. Вот почему те, кто бывает в этой стране, в один голос заявляют, что молочная продукция там дешевле, чем в Латвии. К тому же вкусная и разнообразная...

Как снижают издержки

Но вернемся к ценообразованию творога. За последние годы из обычного продукта он превратился чуть ли не в деликатес – настолько выросли цены. Перед производителями встает вопрос: как уменьшить издержки и снизить цену? И тут значение имеет не только производственная мощность. Снижения себестоимости можно добиться, снизив затраты на сырье.

Вспомним, что еще лет 5-7 назад на полках было полно разнообразной молочной продукции, в которую добавляли пальмовое масло и другие добавки. После скандалов на полках появилось два вида сметаны и масла. Сметана и сметанные изделия, масло и молочная жировая паста. В последние добавляли растительные жиры, а первые были натуральными продуктами. Народ видел, что одно дешевле, но знал – почему.

Однако с творогом все по-старому. Означает ли это, что творог у нас только натуральный?

«Растительный творог»

Не секрет, что в часть творожных сладких сырков добавляют растительные добавки. Например, растительный крахмал. Впрочем, к генетически модифицированному крахмалу он отношения не имеет – это картофельный крахмал, который производят в Латвии в городке Алоя, что в лимбажской стороне. Так вот, крахмал добавляют в творог для экономии, пытаясь снизить себестоимость. Проверить его наличие можно с помощью обычной спиртовой настойки йода. Если капнуть в продукт капельку йода и он посинеет – значит, в составе творога есть крахмал.

Считается, что крахмал безопасен для здорового человека. Однако всегда имеется оборотная сторона: модифицированный крахмал противопоказан при ряде заболеваний, поэтому производители по закону обязаны указывать его наличие в продуктах.

Впрочем, вряд ли вы найдете в Латвии производителя, который будет об этом сообщать. Ваш автор сколько ни изучал разнообразные упаковки с творогом, так ничего и не нашел на этикетках. Неужели у нас действительно предлагают творог без этой добавки?

Есть и другая возможность снизить себестоимость. За счет растительного жира. Например, пальмового масла. Можно даже не писать на упаковке, какого именно. Достаточно лишь указать на этикетке микроскопическими буковками о наличии растительного жира - и «растительный творог» можно смело пускать в продажу. И в отличие от «сметанного изделия» творог будет стоять на той же полке, где обычные натуральные продукты, – потому что у нас нет «изделий из творога».

И хотя диетологи пытаются уверить нас в безвредности и даже полезности пальмового масла, реальность - обратная: оно имеет температуру плавления 40 градусов, что выше температуры человеческого тела, а значит, в нашем организме не растворяется и выводится с большим трудом...

А пачки «похудели»

Некоторые производители пытаются снизить себестоимость и за счет уменьшения содержимого упаковки с творогом. Многие заметили, как за последние годы «похудели» некоторые упаковки. Скажем, вчера пачка с творогом весила 180 граммов, а сегодня – 170. Мелочь, а для производителя - экономия. То же касается и упаковок с маслом, сметаной, молоком.

Но производитель будет вводить в заблуждение недолго. Потребитель обязательно распознает трюк. К тому же покупатели сегодня становятся все более искушенными – смотрят не только на ценник, но и на стоимость продукта в килограммах. И часто оказывается, что та пачка, которая стоит вроде бы меньше, на самом деле более дорогая: цена килограмма – выше...

Срок хранения натурального творога

По словам специалистов, в натуральном твороге должны быть только молоко и закваска. И такой творог имеет очень короткий срок хранения. Максимум 5 суток. Но подобный творог можно купить только на развес – продается он на рынке и в небольших молочных магазинах.

В большинстве же крупных торговых сетей творог – в упаковках. И срок его хранения куда выше. За счет чего это достигается?

Производители уверяют, что исключительно за счет современных технологий. Дескать, свежесть продукта можно и без консервантов сохранить до 30 дней.

Но вот что интересно. На упаковках с творогом без проблем можно найти срок годности – до какого числа его можно употреблять. А вот когда он изготовлен - вы не узнаете. И потому непонятно, каков его полный срок хранения: неделя, две, три, месяц или больше...

мотайте на ус

* Растительных добавок не имеет зернистый творог. Кстати, этот вариант ближе всего к естественному продукту, но зато и цена соответственная. Единственное, он содержит больше натрия, чем обычно. Зато в нем присутствуют сливки, хотя жирность и небольшая. И изготавливают его из цельного молока.

* Ненатуральный творог чаще всего похож на пасту, имея более однородную массу. Еще одним верным признаком служит ощущение масляной пленки на языке.

* В состав натурального творога входят только молочные продукты и закваска. Допускается использование хлористого кальция.

* Настоящий творог имеет чисто белый цвет. В желтом твороге почти наверняка содержатся красители. Они могут быть как безвредными - например, бета-каротин, так и химическими, которые для здоровья небезопасны. Розоватый оттенок говорит о росте микроорганизмов. Поэтому ориентируйтесь только на белый цвет.

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Слишком кислый творог – свидетельство того, что срок годности подошел к концу. Неприятный салистый привкус во рту указывает на то, что в творог добавлено пальмовое масло.

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Многие предпочитают есть творог на завтрак, и польза от этого действительно присутствует. Дело в том, что белок (в данном случае казеин) относительно медленно переваривается, поэтому чувство сытости сохраняется примерно на 4-6 часов, до самого обеда.

Однако гораздо больше пользы можно получить, если употреблять творог и блюда из него на ужин, за пару часов до сна. Но в этом случае лучше выбрать обезжиренный творог, чтобы не перегружать поджелудочную. И можно получить следующие преимущества:

- утром чувство голода будет не таким острым;

- организм будет переваривать молочный белок в течение всей ночи, фактически расходуя энергию в состоянии покоя. То есть вы буквально будете сжигать калории во сне. Это особенно понравится тем, кто стремится избавиться от лишнего веса;

- творог положительно влияет на качество сна. Спасибо аминокислоте триптофан, которая помогает крепче спать и лучше отдыхать ночью...

Илья ДИМЕНШТЕЙН