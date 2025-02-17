Бельгийские бездомные тянут жребий за место в приюте

Бездомным в Бельгии приходится тянуть жребий за места в пунктах экстренной помощи из-за нехватки спальных мест. Зеленый шарик - место в тепле обеспечено, желтый - придется спать на улице.

Приюту в Вервье, в рамках плана , разработанного на случай экстремальных холодов, были предоставлены дополнительные кровати. Однако их недостаточно, поскольку число бездомных людей растет.

Фабио: "Я все еще вижу, как некоторые люди борются за места, их не хватает. Семь коек. Семь коек, когда нас каждый день здесь не меньше пятнадцати человек".

В декабре прошлого года в приюте Вервье было отказано 45 бездомным. В январе число отказов превысило 60. В социальных службах крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

Серафина Фортуна, глава социальной службы экстренной помощи: "Приходится закрывать дверь и говорить: "На улице минус 3, но вот спальный мешок, можете идти на улицу". Это просто невыносимо".

В небольших городах проблема с нехваткой приютов для людей, оставшихся без крыши над головой, выглядит более острой нежели в Брюсселе.

По данным Фонда короля Бодуэна, примерно каждый шестой человек, который спит на улице, проживает в муниципалитетах с населением менее 50 000 человек.