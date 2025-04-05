«Я не хочу уезжать в Америку.(Аузере родилась в США, прим. ред.) Нет, я не хочу уезжать. Я люблю Латвию, я люблю свою жизнь здесь, я люблю своих друзей, своих родственников. У меня есть жизнь, которой я очень довольна. В то же время, если бы пришли русские, я бы попыталась кого-нибудь задушить - я бы не хотел жить под русскими. Я бы либо сбежала, либо покончила жизнь самоубийством», - сказала Аузере.

Она также упомянула своего деда, Юлиуса Петерсона, который был арестован в декабре 1948 года после подписания меморандума ЧК и депортирован в Сибирь. «Но не на работу, а в тюрьму. Он объявил голодовку и умер от голода. Он сказал, что не будет жить ни под кем», - вспоминает Аузере.