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Байден поручил Пентагону ускорить поставку оружия Украине

© Deutsche Welle 26 декабря, 2024 12:31

Мир

Президент США Джо Байден назвал "возмутительной" российскую атаку на энергосистему Украины в ночь на Рождество и поручил министерству обороны продолжать активные поставки вооружений Киеву.

Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительной" состоявшуюся в ночь на Рождество российскую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины и поручил Пентагону продолжать активные поставки вооружений Киеву.

"В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше ракет находятся в пути, - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 25 декабря. - Я поручил министерству обороны продолжать активные поставки оружия Украине, и США будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск".

Американский президент подчеркнул, что целью произошедшей массированной российской атаки было "лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы страны". "Украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над российской агрессией", - заявил 82-летний Джо Байден, чьи президентские полномочия заканчиваются 20 января.

Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами в рождественскую ночь

Россия подвергла Украину массированному обстрелу утром 25 декабря, в день празднования западными христианами Рождества. Российские войска выпустили по Украине более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский, уточнив, что "удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов". "Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", - отметил в Telegram Зеленский и признал, что "к сожалению, есть попадания".

"Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты. Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным?" - говорится в сообщении украинского президента. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, на территории Украины введены ограничения на потребление электроэнергии.

Атаке подверглись почти все регионы Украины

В ночь на Рождество воздушная тревога была объявлена по всей украинской территории. Ранним утром серия взрывов прогремела в Харькове, пострадали как минимум шесть человек, все они госпитализированы, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В Днепропетровской области в результате атаки РФ погиб один человек, сообщил глава ОВА региона Сергей Лысак. В результате российского удара по Прикарпатью часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения, сообщила глава местной ОВА Светлана Онищук. Кроме того, из-за атаки были повреждены энергообъекты Полтавской области, что вызвало временные отключения света в Кременчугском районе, заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Ранее, вечером в Сочельник, 24 декабря, был нанесен ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего, по информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, погиб один человек, еще 17 пострадали, в том числе двое детей.

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