Бабушке назначен залог 200 000 евро: помогла похитить и вывезти свою внучку в Россию

Прошлым летом обвиняемый Станислав Букаин вместе с дочерью сбежал из Латвии на SUP-доске и остался в России, однако его бывшей жене удалось вернуть похищенную Монику. В этом деле были задержаны бабушка и дедушка, так как они помогли в похищении девочки.

Судья Рижского городского суда Мартиньш Тупурейнс отметил:

«При выборе меры пресечения суд не оценивает вину обвиняемого. Виновность лица может быть признана только обвинительным приговором. Следователь должен выбирать такую меру, которая как можно меньше ограничивает основные права человека и является пропорциональной. При этом учитываются характер и общественная опасность преступления, личность подозреваемого, его семейное положение, состояние здоровья и другие обстоятельства».

На заседании 20 февраля 2025 года адвокат Букаине подал ходатайство о замене ареста на другую, не связанную с лишением свободы, меру пресечения. Он просил суд назначить залог в размере, определенном судом.

Адвокат указал, что:

- у обвиняемой есть постоянное место жительства в Латвии;

- она официально трудоустроена и имеет доход;

- как бухгалтер, она обязана подавать отчеты в Службу государственных доходов, иначе это может привести к закрытию семейных предприятий;

- ранее она не была судима и не привлекалась к уголовной ответственности;

- в деле нет доказательств, свидетельствующих о риске побега обвиняемой;

- нет фактов, подтверждающих, что иная мера пресечения (залог, домашний арест, запрет на выезд из страны) не обеспечит предотвращение побега;

- отсутствуют доказательства, что обвиняемая может оказывать давление на свидетелей или совершить новые преступления.

Суд, учитывая характер преступления и тот факт, что в деле затронуты интересы несовершеннолетней, постановил назначить залог в размере 200 000 евро. Эта сумма была признана значительной, чтобы гарантировать справедливое уголовное разбирательство, а также предотвратить возможность совершения обвиняемой новых преступлений или ее уклонения от суда.

В случае внесения залоговой суммы к Букаине также применены дополнительные ограничения:

- запрет на выезд из Латвии;

- запрет на приближение к определенным лицам;

- запрет на приближение к месту жительства потерпевшей.

Суд разъяснил обвиняемой, что нарушение этих условий – например, неявка в суд, попытка встретиться с потерпевшей или ее представителем, попытка связаться с ними лично или через третьих лиц – будет рассматриваться как нарушение меры пресечения. В этом случае внесенная сумма (200 000 евро) перейдет в государственный бюджет без возврата, а обвиняемая будет вновь помещена в заключение.

Суд подтвердил, что 21 февраля залог был внесен на счет Судебной администрации. После проверки законного происхождения средств 24 февраля было принято решение заменить арест на залог.