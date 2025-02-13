Автомобиль въехал в толпу в Мюнхене, есть пострадавшие. Об этом сообщает городская полиция в соцсети X. "На месте происшествия автомобиль врезался в группу людей. Несколько человек получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным газеты Bild, пострадали не менее 15 человек. Судя по кадрам с места происшествия, обнародованным в соцсетях, водитель находился за рулем автомобиля Mini Cooper.

Медиакомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что машина въехала в участников забастовки, проводимой профсоюзом Ver.di. Один из очевидцев рассказал, что автомобиль намеренно въехал в толпу. Другие свидетели утверждают, что полиция стреляла в водителя. В свою очередь в полиции сообщили, что водитель жив и взят под стражу.