Аргентина по примеру США покидает ВОЗ

Президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение принято из-за "глубоких разногласий в управлении здравоохранением". Об этом заявил представитель президента Аргентины Мануэль Адорни во время пресс-конференции.

"Президент Хавьер Милей поручил министру иностранных дел Херардо Вертейну вывести Аргентину из ВОЗ", - сказал Адорни.

По его словам, это решение основывается на "глубоких разногласиях в управлении здравоохранением" во время пандемии COVID-19, что "вместе с правительством бывшего президента страны Альберто Фернандеса привело к крупнейшему карантину в истории человечества и отсутствию независимости от политического влияния некоторых государств".

Аргентина не позволит международной организации вмешиваться в ее суверенитет, «а тем более в наше здоровье», добавил Адорни.

ВОЗ - специализированное агентство ООН по здравоохранению и единственная организация, уполномоченная координировать глобальные меры реагирования на острые кризисы в области здравоохранения, в частности вспышки новых заболеваний и постоянные угрозы, такие как вирусная лихорадка Эбола, СПИД и оспа.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.

Он также аннулировал письмо бывшего президента Джо Байдена к генсеку ООН (от 20 января 2021 года) об отмене действия указа Трампа во время первой каденции о начале процедуры выхода страны из ВОЗ.