Анна Седокова заказала убийство Яниса Тиммы? Друг покойного готов дать показания против нее

Mash пишет, что друг Яниса Марк Пугачев, живущий в США, подтвердил свой статус свидетеля по этому делу. Он готов дать показания против Анны.

Певица якобы заказала убийство бывшего мужа, чтобы заполучить четыре квартиры в Москве, купленные Янисом за 180 миллионов рублей.

Госполиция Латвии начала уголовный процесс и назначила экспертизы в связи со смертью бывшего игрока сборной Латвии по баскетболу Яниса Тиммы, о чем сообщает агентство LETA.

Процесс начат на основании полученного полицией заявления. Пока более подробных комментариев полиция не дает, чтобы не влиять на продвижение процесса.

Портал la.lv также сообщал о том, что друг Тиммы Марк Пугачев много говорит в соцсетях об ответственности бывшей жены Тиммы Анны Седоковой за случившееся.

Изначально в качестве главной распространялась версия о самоубийстве Тиммы, который был найден мертвым в подъезде дома в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года.

Похороны спортсмена состоялись 27 декабря в Латвии.