Анна Седокова — о самоубийстве Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Ранее Янис Тимма и Анна Седокова, состоявшие в браке, развелись. Тимма тяжело переживал развод, о чем он сам сообщал в соцсетях.

Сейчас появилась реакция на трагедию Анны Седоковой, видео публикует телеграм-канал MASH.

"Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации"

Первый комментарий Анны Седоковой после новостей о смерти Яниса Тиммы. Певица плачет и просит журналистов её не беспокоить, чтобы обезопасить семилетнего сына.

Перед смертью Тимма прокомментировал публикацию Седоковой в запрещенной инсте. Он написал "02.07.92 (дата его рождения) — 16.12.24". Вероятно, намекая на свою смерть.

Баскетболист покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы сегодня ночью. За несколько месяцев до развода он вёл депрессивные трансляции и выкладывал грустные сторис. В некоторых писал, что Седокова променяла их любовь на деньги и что он не хочет больше жить.