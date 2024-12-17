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Анна Седокова — о самоубийстве Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 09:59

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Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Ранее Янис Тимма и Анна Седокова, состоявшие в браке, развелись. Тимма тяжело переживал развод, о чем он сам сообщал в соцсетях.

Сейчас появилась реакция на трагедию Анны Седоковой, видео публикует телеграм-канал  MASH. 

"Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации"

Первый комментарий Анны Седоковой после новостей о смерти Яниса Тиммы. Певица плачет и просит журналистов её не беспокоить, чтобы обезопасить семилетнего сына.

Перед смертью Тимма прокомментировал публикацию Седоковой в запрещенной инсте. Он написал "02.07.92 (дата его рождения) — 16.12.24". Вероятно, намекая на свою смерть.

Баскетболист покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы сегодня ночью. За несколько месяцев до развода он вёл депрессивные трансляции и выкладывал грустные сторис. В некоторых писал, что Седокова променяла их любовь на деньги и что он не хочет больше жить.

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Готовьтесь к жизни без пенсий: последнее предупреждение людям среднего возраста от ЦСУ и правительства

Важно 10:28

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"Сообщение статистиков о том, что число новорожденных в Латвии за один месяц упало ниже 1 000, - последнее предупреждение людям среднего возраста, которым пора задуматься о старости без детей и пенсий, - пишет "Неаткарига".

"Сообщение статистиков о том, что число новорожденных в Латвии за один месяц упало ниже 1 000, - последнее предупреждение людям среднего возраста, которым пора задуматься о старости без детей и пенсий, - пишет "Неаткарига".

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«Поддались западному быту»: как судили валютчиков и спекулянтов в советской Латвии

История и культура 10:21

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В те времена правителем тогдашнего СССР был Никита Хрущев, который запомнился своими экстравагантными поступками. И одним из них стали показательные уголовные процессы над московскими валютчиками, где виновные в нарушении всяких юридических норм были приговорены к высшей мере наказания. Четко улавливая пожелания начальства, латвийские власти тотчас организовали в Риге свой процесс. Что на нем происходило, в обличающе-поучительном стиле той эпохи сообщила журналистка газеты «Ригас Балсс» Анна Грек в статье с красноречивым названием «Шваль", опубликованной в 1962 году.


В те времена правителем тогдашнего СССР был Никита Хрущев, который запомнился своими экстравагантными поступками. И одним из них стали показательные уголовные процессы над московскими валютчиками, где виновные в нарушении всяких юридических норм были приговорены к высшей мере наказания. Четко улавливая пожелания начальства, латвийские власти тотчас организовали в Риге свой процесс. Что на нем происходило, в обличающе-поучительном стиле той эпохи сообщила журналистка газеты «Ригас Балсс» Анна Грек в статье с красноречивым названием «Шваль", опубликованной в 1962 году.

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Что грозит тем, кто разграбил ёлку из чипсов в Akropole?

Важно 10:15

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Мы уже писали об инциденте в торговом центре Akropole Rīga, когда за считанные минуты люди разворовали чипсы Pringles, выставленные в форме ёлки.

Мы уже писали об инциденте в торговом центре Akropole Rīga, когда за считанные минуты люди разворовали чипсы Pringles, выставленные в форме ёлки.

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И за 60 млн. долларов не согласен! Питт отказался сниматься вместе с Джоли в новом фильме

Важно 10:03

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Поклонники легендарной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли могут разочарованно выдохнуть: их воссоединения на экране не будет. Даже щедрое предложение в 60 миллионов долларов не смогло растопить лёд между экс-супругами. Питт решительно отказался работать с Джоли, сославшись на то, что боль, причинённая их прошлым, еще не утихла.

Поклонники легендарной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли могут разочарованно выдохнуть: их воссоединения на экране не будет. Даже щедрое предложение в 60 миллионов долларов не смогло растопить лёд между экс-супругами. Питт решительно отказался работать с Джоли, сославшись на то, что боль, причинённая их прошлым, еще не утихла.

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Трагедия в Марупе: мужчина убил дочь и мать, после чего покончил с собой (ДОПОЛНЕНО)

Важно 10:00

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В частном доме в Марупе мужчина, вероятно, убил членов своей семьи и покончил жизнь самоубийством, сообщили LETA в Государственной полиции.

В частном доме в Марупе мужчина, вероятно, убил членов своей семьи и покончил жизнь самоубийством, сообщили LETA в Государственной полиции.

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Немцы шокированы ценами на электричество, хотя платят в среднем меньше, чем мы в Латвии: «Неаткарига»

Важно 09:51

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В Германии разразился скандал: в прошлый четверг цена на электроэнергию достигла немыслимой суммы €936,28 за мегаватт\час, пишет «Неаткарига». Срочно начались поиски виновных. Парадокс ситуации в том, что богатая Германия шокирована ценами, которые в не столь богатой Латвии считаются нормой.

В Германии разразился скандал: в прошлый четверг цена на электроэнергию достигла немыслимой суммы €936,28 за мегаватт\час, пишет «Неаткарига». Срочно начались поиски виновных. Парадокс ситуации в том, что богатая Германия шокирована ценами, которые в не столь богатой Латвии считаются нормой.

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