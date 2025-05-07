Андрис Спрудс: с Россией надо сотрудничать, базы НАТО в Латвии могут накалить ситуацию

На страничке Stop russians в сети Х выставили любопытную публикацию 11-летней давности, демонстрирующую, какие метаморфозы способны пережить принципы латвийских политиков за сравнительно короткий срок.
Как писал mixnews.lv в августе 2014, директор Института внешней политики, политолог Андрис Спрудс в прямом эфире радио Baltkom заявил, что «военных баз в Латвии не будет, поскольку они могут стать элементом эскалации и без того напряженных международных отношений».
Он растолковал свои слова так: Военных баз в Латвии не будет. Это и есть самая главная новость. Страны не хотят эскалации ситуации, и есть надежда, что украинский кризис не будет слишком долгим, хотя уверен, что он будет коротким. Россия огромная страна, с которой сотрудничать надо и закрывать окна диалога тоже не надо. Нужно понимать, базы могут быть элементом эскалации ситуации.
Между тем, тогдашний посол России в Латвии Александр Вешняков заявил, что размещение баз НАТО в странах Балтии приведет к гонке вооружений. По словам дипломата, руководить этими гипотетическими базами стали бы не латвийцы, а другие люди за десятки тысяч километров отсюда, исходя из своих собственных геополитических интересов, латвийцы же стали бы заложниками этих интересов.
Правда, тогда Спрудс был директором института и политологом, а теперь — министром обороны, по долгу службы ратующим за расширение баз НАТО и строительство новых.
В сети в основном осуждают «порогрессиста» Спрудса.
Гунтис пишет: Он уже продолжает налаживать хорошие отношения со своим соседом! Русские не могли и мечтать о лучшем, такой ленивый брехун!
Юрис присоединяется: Так есть! И с нами уже не станут нянчится, как с Украиной. Не славяне ведь. Одна бомба — и «чикс».
A.Sprūds:— ⛔Stop russians (@KulisMarcis) May 3, 2025
"Latvijā nebūs militāro bāzu. Šī ir vissvarīgākā ziņa.
Valstis nevēlas,lai situācija saasinātos, pastāv cerība, ka Ukrainas
krīze būs īslaicīga,
Krievija ir milzīga valsts, ar to mums jāveido ciešas attiecības. Jāsaprast- bāzes var būt
"situācijas eskalācijas elements" pic.twitter.com/jiL8XKafEv