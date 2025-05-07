Андрис Спрудс: с Россией надо сотрудничать, базы НАТО в Латвии могут накалить ситуацию

На страничке Stop russians в сети Х выставили любопытную публикацию 11-летней давности, демонстрирующую, какие метаморфозы способны пережить принципы латвийских политиков за сравнительно короткий срок.

Как писал mixnews.lv в августе 2014, директор Института внешней политики, политолог Андрис Спрудс в прямом эфире радио Baltkom заявил, что «военных баз в Латвии не будет, поскольку они могут стать элементом эскалации и без того напряженных международных отношений».

Он растолковал свои слова так: Военных баз в Латвии не будет. Это и есть самая главная новость. Страны не хотят эскалации ситуации, и есть надежда, что украинский кризис не будет слишком долгим, хотя уверен, что он будет коротким. Россия огромная страна, с которой сотрудничать надо и закрывать окна диалога тоже не надо. Нужно понимать, базы могут быть элементом эскалации ситуации.

Между тем, тогдашний посол России в Латвии Александр Вешняков заявил, что размещение баз НАТО в странах Балтии приведет к гонке вооружений. По словам дипломата, руководить этими гипотетическими базами стали бы не латвийцы, а другие люди за десятки тысяч километров отсюда, исходя из своих собственных геополитических интересов, латвийцы же стали бы заложниками этих интересов.

Правда, тогда Спрудс был директором института и политологом, а теперь — министром обороны, по долгу службы ратующим за расширение баз НАТО и строительство новых.

В сети в основном осуждают «порогрессиста» Спрудса.

Гунтис пишет: Он уже продолжает налаживать хорошие отношения со своим соседом! Русские не могли и мечтать о лучшем, такой ленивый брехун!

Юрис присоединяется: Так есть! И с нами уже не станут нянчится, как с Украиной. Не славяне ведь. Одна бомба — и «чикс».