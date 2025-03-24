Актера Михаила Ефремова выпустят досрочно

Ходатайство об УДО подал сам Ефремов. В постановлении судья заявил, что актер выйдет из тюрьмы раньше на 2 года, 9 месяцев и 7 дней. Часть трансляции процесса опубликовал Telegram-канал Shot.

61-летний актер участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-4 в Белгородской области. "Главный мой враг - это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни", - сказал Ефремов.

Он заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и попросил прощения у родственников погибшего. Ефремов пообещал больше не употреблять алкоголь и не нарушать закон. Он отметил, что сейчас ему необходимо лечение.

ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова

ДТП по вине актера произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент происшествия артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к 8 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.