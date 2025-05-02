Актер театра «Дайлес» сыграет в сериале Amazon вместе с Кэтрин Зета-Джонс

Список актеров нового триллера опубликовали Deadline и The Hollywood Reporter. Свое участие сам Авотс подтвердил в соцсетях.
В настоящее время неизвестно, какого персонажа он сыграет.
По данным агентства Subtitle Talent, представляющего интересы Авотса, продюсированием предстоящего восьмисерийного фильма занимается команда, стоящая за сериалами «Killing Eve» и «Банды Лондона». Режиссерами грядущего фильма выступят Дэймон Томас и Доун Шэдфорт.
Сценарий основан на бестселлере Ника Харкуэя «Цена, которую ты платишь».
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