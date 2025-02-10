airBaltic попала в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Информация на сайте "Airline Ratings" свидетельствует о том, что "airBaltic" заняла третье место в списке "Топ-20" рейтинга лучших бюджетных авиакомпаний мира.

Первое место в этом топе занимает "AirAsia", на втором месте - "Jetstar".

Первое место в рейтинге лучших мировых авиакомпаний полного сервиса "Топ-25" заняла "Korean Air", на втором месте - "Qatar", а на третьем - "Air New Zealand".

Президент и исполнительный директор "Airline Ratings" Джеффри Томас отметил, что флот самолетов одного типа "Airbus A220" авиакомпании "airBaltic" устанавливает новые стандарты путешествий в Балтийском регионе, предлагая пассажирам более удобные посадочные места, более широкие окна, более просторный багажный отсек и тихий перелет.

Оценка "Airline Ratings" строится на основе различных критериев, среди которых питание, интернет-соединение, возможность развлечений во время полета и другие.

Как сообщалось, в 2023 году"airBaltic" перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и совершила 44 100 полетов, что на 18,3% больше.

Аудированный оборот "airBaltic" в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций "airBaltic", финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.