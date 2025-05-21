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Агата Муцениеце согласилась отдать сына Павлу Прилучному: суд идёт

СтарХит 21 мая, 2025 16:53

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Экс-супруги никак не могут мирно договориться о месте жительства 12-летнего сына. Агата Муцениеце продолжает настаивать на вызове Тимофея в суд, чтобы тот дал показания «без давления». Новые детали громкого процесса раскрыла адвокат актера.

Сегодня в Головинском районном суде Москвы состоялось очередное заседание по определению места жительства сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Напомним, с августа прошлого года мальчик живет с отцом, а мать продолжает бороться за возвращение наследника домой.

На предыдущем заседании допросили специалиста, который провел судебно-педагогическую экспертизу. Согласно ее результатам, Тимофей сам решил остаться с Прилучным. Несмотря на это, Муцениеце настаивает на вызове подростка в суд, чтобы снова спросить, с кем он хочет жить. По мнению актрисы, бывший муж настраивает мальчика против нее.

Сегодняшний процесс длился шесть часов! В 16:00 адвокат Павла наконец вышла к журналистам и заявила, что Агата готова принять решение Тимофея. «Она, как я полагаю, не возражает против проживания ребенка с отцом. По крайней мере, процессуально. Все доказательства собраны, следующее заседание назначено на 20 июня. Мнение Тимофея осознанно. Агата с сыном на связи, они переписываются, только у мамы почему-то нет инициативы по поводу встреч», — сказала Оксана Даниелова.

Сторона Павла добавила — актриса, поняв, что мнение сына не поменяется, решила манипулировать дочкой.

«Она существенно ограничила общение Мии с отцом. Раньше девочка чаще приезжала и навещала отца. Но в настоящий момент эти визиты сократились по субъективным причинам. Но как только маме нужно куда-то уехать, — естественно, Мию передают папе. Таких свободных выездов, к сожалению, нет», — поделилась адвокат.

При этом девочка постоянно на связи с братом. «И Мия, и Тимофей расстраиваются, но общаются по видео, записывают друг другу кружочки, обмениваются сообщениями. Родственная связь никоим образом не нарушена», — подчеркнула Оксана.

Что касается алиментов, то Павел будет перечислять экс-супруге деньги, даже когда ему официально отдадут Тимофея.

«Я говорила, что принципиальная позиция Прилучного — это соблюдать установленные договоренности. Как-то их корректировать в зависимости от места проживания Тимофея Павел не намерен. Соглашение от 16 мая 2024 года будет действовать вплоть до совершеннолетия детей», — заключила юрист.

 

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