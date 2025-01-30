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А как же? Не хватает денег на рассылку инвалидам их удостоверений и важных постановлений

Редакция PRESS 30 января, 2025 12:38

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LETA

Из-за повышения стоимости услуг Latvijas Pasts Государственной комиссии по экспертизе здоровья и инвалидности (VDEĀVK) не хватает 96 000 евро на отправку решений о присвоении инвалидности, сообщила  заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Элина Целминя на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Она пояснила, что VDEĀVK ежегодно должен отправлять населению около 70 000 писем по почте с удостоверениями инвалида и решениями о предоставлении или отказе в предоставлении инвалидности.

Осенью прошлого года, когда составлялся бюджет VDEĀVK, не было информации о том, что расходы на услугу Latvijas Pasts удвоятся, в результате чего нехватка средств составила около 96 000 евро, сказала Целминя.
Она сообщила, что в прошлом году инвалидность в Латвии была установлена 219 298 лицам, в том числе 9651 ребенку, 105 117 лицам в возрасте 18-63 лет и 104 530 лицам старше 64 лет.

Как сообщалось ранее, с 1 января этого года стоимость отправки простого письма внутри страны весом до 20 граммов выросла с 1,65 евро до 2,3 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). В то же время заказное внутреннее письмо весом до 20 граммов теперь стоит 4,35 евро, а застрахованное внутреннее письмо весом до 20 граммов - 4,5 евро.

При этом простое внутреннее письмо с мелкими предметами весом до 20 граммов или малая бандероль стоит 2,45 евро, заказная малая бандероль весом до 20 граммов - 4,5 евро, а застрахованная бандероль - 4,5 евро.

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